Движение по трассе М-4 Дон ограничили из-за колонны военной техники

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Вооруженные силы РФ. stock, техника, вооружение, эшелон, stock, переброска, подкрепление
Колонна военной техники движется по трассе М-4 Дон (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

Жителей Воронежской области попросили временно не пользоваться дорогой М-4 Дон из-за движущейся по ней колонны военной техники. Об этом сообщило правительство региона. Власти уточнили, что делают все необходимое для обеспечения безопасности жителей области.

«По дороге М-4 Дон движется колонна военной техники. Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 Дон и индивидуальными транспортными средствами», — сообщили в telegram-канале воронежского правительства.

Власти подчеркнули, что ситуация находится под контролем. Правоохранительные органы обеспечивают безопасность жителей области.

Силовики мобилизовали силы после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы намеренной атаке на тыловые лагеря формирований. Он пообещал уничтожать блокпосты и авиацию вооруженных сил РФ, а также всех, кто встанет на пути у ЧВК «Вагнер».

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Жителей Воронежской области попросили временно не пользоваться дорогой М-4 Дон из-за движущейся по ней колонны военной техники. Об этом сообщило правительство региона. Власти уточнили, что делают все необходимое для обеспечения безопасности жителей области. «По дороге М-4 Дон движется колонна военной техники. Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 Дон и индивидуальными транспортными средствами», — сообщили в telegram-канале воронежского правительства. Власти подчеркнули, что ситуация находится под контролем. Правоохранительные органы обеспечивают безопасность жителей области. Силовики мобилизовали силы после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы намеренной атаке на тыловые лагеря формирований. Он пообещал уничтожать блокпосты и авиацию вооруженных сил РФ, а также всех, кто встанет на пути у ЧВК «Вагнер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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