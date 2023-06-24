Движение по трассе М-4 Дон ограничили из-за колонны военной техники

Колонна военной техники движется по трассе М-4 Дон (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

Жителей Воронежской области попросили временно не пользоваться дорогой М-4 Дон из-за движущейся по ней колонны военной техники. Об этом сообщило правительство региона. Власти уточнили, что делают все необходимое для обеспечения безопасности жителей области.

«По дороге М-4 Дон движется колонна военной техники. Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 Дон и индивидуальными транспортными средствами», — сообщили в telegram-канале воронежского правительства.

Власти подчеркнули, что ситуация находится под контролем. Правоохранительные органы обеспечивают безопасность жителей области.

Силовики мобилизовали силы после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы намеренной атаке на тыловые лагеря формирований. Он пообещал уничтожать блокпосты и авиацию вооруженных сил РФ, а также всех, кто встанет на пути у ЧВК «Вагнер».