В Екатеринбурге отравились 60 курсантов

В Екатеринбурге в Уральском юридическом институте 60 курсантов массово заболели гастроэнтеритом — кишечной инфекцией. 36 человек госпитализированы, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.
«25 июня на территории Уральского юридического института на улице Корепина выявлены случаи массового кишечного отравления у курсантов. Симптомы отравления были выявлены у 60 человек, 47 человек из них обратились за врачебной помощью», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что после обследования 11 юношей отказались от госпитализации, а 36 человек доставлены в инфекционное отделение городской клинической больницы № 40. Им поставлен диагноз — гастроэнтерит (кишечная инфекция) легкой степени. Среди курсантов есть один взрослый.
За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу свердловского минздрава. «Тяжелых нет. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — кратко ответил представитель ведомства Константин Шестаков.
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