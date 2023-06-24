24 июня 2023

В Екатеринбурге отравились 60 курсантов

В Уральском юридическом институте 60 курсантов подхватили кишечную инфекцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , неотложка, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Курсантам оказывается вся необходимая помощь врачей Фото:

В Екатеринбурге в Уральском юридическом институте 60 курсантов массово заболели гастроэнтеритом — кишечной инфекцией. 36 человек госпитализированы, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«25 июня на территории Уральского юридического института на улице Корепина выявлены случаи массового кишечного отравления у курсантов. Симптомы отравления были выявлены у 60 человек, 47 человек из них обратились за врачебной помощью», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что после обследования 11 юношей отказались от госпитализации, а 36 человек доставлены в инфекционное отделение городской клинической больницы № 40. Им поставлен диагноз — гастроэнтерит (кишечная инфекция) легкой степени. Среди курсантов есть один взрослый.

За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу свердловского минздрава. «Тяжелых нет. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — кратко ответил представитель ведомства Константин Шестаков.

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В Екатеринбурге в Уральском юридическом институте 60 курсантов массово заболели гастроэнтеритом — кишечной инфекцией. 36 человек госпитализированы, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «25 июня на территории Уральского юридического института на улице Корепина выявлены случаи массового кишечного отравления у курсантов. Симптомы отравления были выявлены у 60 человек, 47 человек из них обратились за врачебной помощью», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что после обследования 11 юношей отказались от госпитализации, а 36 человек доставлены в инфекционное отделение городской клинической больницы № 40. Им поставлен диагноз — гастроэнтерит (кишечная инфекция) легкой степени. Среди курсантов есть один взрослый. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу свердловского минздрава. «Тяжелых нет. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — кратко ответил представитель ведомства Константин Шестаков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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