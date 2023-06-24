В Екатеринбурге отравились 60 курсантов

В Уральском юридическом институте 60 курсантов подхватили кишечную инфекцию

25 июня 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Курсантам оказывается вся необходимая помощь врачей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге в Уральском юридическом институте 60 курсантов массово заболели гастроэнтеритом — кишечной инфекцией. 36 человек госпитализированы, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «25 июня на территории Уральского юридического института на улице Корепина выявлены случаи массового кишечного отравления у курсантов. Симптомы отравления были выявлены у 60 человек, 47 человек из них обратились за врачебной помощью», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что после обследования 11 юношей отказались от госпитализации, а 36 человек доставлены в инфекционное отделение городской клинической больницы № 40. Им поставлен диагноз — гастроэнтерит (кишечная инфекция) легкой степени. Среди курсантов есть один взрослый. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу свердловского минздрава. «Тяжелых нет. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — кратко ответил представитель ведомства Константин Шестаков.

В Екатеринбурге в Уральском юридическом институте 60 курсантов массово заболели гастроэнтеритом — кишечной инфекцией. 36 человек госпитализированы, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «25 июня на территории Уральского юридического института на улице Корепина выявлены случаи массового кишечного отравления у курсантов. Симптомы отравления были выявлены у 60 человек, 47 человек из них обратились за врачебной помощью», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что после обследования 11 юношей отказались от госпитализации, а 36 человек доставлены в инфекционное отделение городской клинической больницы № 40. Им поставлен диагноз — гастроэнтерит (кишечная инфекция) легкой степени. Среди курсантов есть один взрослый. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу свердловского минздрава. «Тяжелых нет. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — кратко ответил представитель ведомства Константин Шестаков.