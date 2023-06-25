Эксперт НИФИ Минфина РФ раскрыла, чего лишаются россияне, получающие зарплату «в конверте»

Эксперт НИФИ Минфина РФ Соловиченко предупредила россиян о возможности лишиться зарплаты

26 июня 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Зарплата «в конверте» не позволит получить налоговый вычет, сказала Мария Соловиченко Фото: Денис Моргунов © URA.RU При неофициальном трудоустройстве сотруднику могут прекратить выплачивать зарплату, начать задерживать ее, а также он полностью лишается страховых выплат и больничных. Об этом URA.RU сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко. «Деньги „в конверте“ могут быть не выданы вовсе или выплачиваться с опозданием, поскольку обязательство о выплате нигде не закреплено документально. Кроме того, суммы выданных наличных не участвуют в расчете среднемесячного/среднедневного заработка, а значит, отпускные, больничные, выплаты при увольнении/сокращении штата, оплата переработок, дополнительных оплачиваемых выходных, пособия по уходу за ребенком и другие трудовые гарантии будут в минимальном размере, а в отсутствие официальной заработной платы — их не будет вовсе», — сказала Соловиченко. Она отметила, что неофициальный доход в значительной степени усложнит кредитование. «С денег в конверте не платится НДФЛ, и особенно это отражается на ипотечниках: имущественные налоговые вычеты по ипотеке ощутимы и могут быть направлены на досрочное погашение долга. Стоит отметить, что официальная зарплата позволяет получить более низкую ставку при кредитовании», — объяснила эксперт. При неофициальном трудоустройстве у человека не копятся пенсионные баллы и не растет трудовой стаж, подчеркнула собеседница URA.RU. «Социальный фонд России не получает от работодателя перечислений во внебюджетные фонды, в ПФР в том числе. А из этих отчислений формируется размер будущей пенсии. В случае травмы или профессионального заболевания работник лишается не только больничного, но и положенной страховой выплаты, а также возмещения расходов на медицинскую и социальную реабилитацию», — заявила Соловченко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При неофициальном трудоустройстве сотруднику могут прекратить выплачивать зарплату, начать задерживать ее, а также он полностью лишается страховых выплат и больничных. Об этом URA.RU сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко. «Деньги „в конверте“ могут быть не выданы вовсе или выплачиваться с опозданием, поскольку обязательство о выплате нигде не закреплено документально. Кроме того, суммы выданных наличных не участвуют в расчете среднемесячного/среднедневного заработка, а значит, отпускные, больничные, выплаты при увольнении/сокращении штата, оплата переработок, дополнительных оплачиваемых выходных, пособия по уходу за ребенком и другие трудовые гарантии будут в минимальном размере, а в отсутствие официальной заработной платы — их не будет вовсе», — сказала Соловиченко. Она отметила, что неофициальный доход в значительной степени усложнит кредитование. «С денег в конверте не платится НДФЛ, и особенно это отражается на ипотечниках: имущественные налоговые вычеты по ипотеке ощутимы и могут быть направлены на досрочное погашение долга. Стоит отметить, что официальная зарплата позволяет получить более низкую ставку при кредитовании», — объяснила эксперт. При неофициальном трудоустройстве у человека не копятся пенсионные баллы и не растет трудовой стаж, подчеркнула собеседница URA.RU. «Социальный фонд России не получает от работодателя перечислений во внебюджетные фонды, в ПФР в том числе. А из этих отчислений формируется размер будущей пенсии. В случае травмы или профессионального заболевания работник лишается не только больничного, но и положенной страховой выплаты, а также возмещения расходов на медицинскую и социальную реабилитацию», — заявила Соловченко.