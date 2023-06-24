В городе ХМАО открыли мобильный пункт отбора контрактников

В Нягани заработал пункт отбора на военную службу по контракту

25 июня 2023 в 23:04 Размер текста - 17 +

Мобильный пункт открыт в ТЦ «Оазис Плаза» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нягани (ХМАО) с 25 июня заработал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в ТЦ «Оазис Плаза». Об этом сообщил глава города Иван Ямашев в соцсети. «Уважаемые няганцы! В ТЦ „Оазис Плаза“ ежедневно с 12:00 до 19:00 работает Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту», — сообщил мэр Нягани в своем telegram-канале. В мобильном пункте все желающие могут получить полную информацию о том, как заключить контракт, какие потребуются документы. Так же предоставляется консультация о том какие социальные гарантии и льготы предусмотрены для контрактников и членов их семей. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) на площадках празднования Дня молодежи все желающие могут пройти тестирование на ВИЧ, а также ознакомиться с условиями заключения контракта на военную службу с Министерством обороны РФ. Заключив контракт, военнослужащие получат от округа единовременную выплату в 600 тысяч рублей.

В Нягани (ХМАО) с 25 июня заработал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в ТЦ «Оазис Плаза». Об этом сообщил глава города Иван Ямашев в соцсети. «Уважаемые няганцы! В ТЦ „Оазис Плаза“ ежедневно с 12:00 до 19:00 работает Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту», — сообщил мэр Нягани в своем telegram-канале. В мобильном пункте все желающие могут получить полную информацию о том, как заключить контракт, какие потребуются документы. Так же предоставляется консультация о том какие социальные гарантии и льготы предусмотрены для контрактников и членов их семей. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) на площадках празднования Дня молодежи все желающие могут пройти тестирование на ВИЧ, а также ознакомиться с условиями заключения контракта на военную службу с Министерством обороны РФ. Заключив контракт, военнослужащие получат от округа единовременную выплату в 600 тысяч рублей.