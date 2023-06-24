24 июня 2023
23 июня 2023

В городе ХМАО открыли мобильный пункт отбора контрактников

В Нягани заработал пункт отбора на военную службу по контракту
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобильный пункт открыт в ТЦ «Оазис Плаза» Фото:

В Нягани (ХМАО) с 25 июня заработал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в ТЦ «Оазис Плаза». Об этом сообщил глава города Иван Ямашев в соцсети.

«Уважаемые няганцы! В ТЦ „Оазис Плаза“ ежедневно с 12:00 до 19:00 работает Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту», — сообщил мэр Нягани в своем telegram-канале.

В мобильном пункте все желающие могут получить полную информацию о том, как заключить контракт, какие потребуются документы. Так же предоставляется консультация о том какие социальные гарантии и льготы предусмотрены для контрактников и членов их семей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) на площадках празднования Дня молодежи все желающие могут пройти тестирование на ВИЧ, а также ознакомиться с условиями заключения контракта на военную службу с Министерством обороны РФ. Заключив контракт, военнослужащие получат от округа единовременную выплату в 600 тысяч рублей.

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В Нягани (ХМАО) с 25 июня заработал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в ТЦ «Оазис Плаза». Об этом сообщил глава города Иван Ямашев в соцсети. «Уважаемые няганцы! В ТЦ „Оазис Плаза“ ежедневно с 12:00 до 19:00 работает Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту», — сообщил мэр Нягани в своем telegram-канале. В мобильном пункте все желающие могут получить полную информацию о том, как заключить контракт, какие потребуются документы. Так же предоставляется консультация о том какие социальные гарантии и льготы предусмотрены для контрактников и членов их семей. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) на площадках празднования Дня молодежи все желающие могут пройти тестирование на ВИЧ, а также ознакомиться с условиями заключения контракта на военную службу с Министерством обороны РФ. Заключив контракт, военнослужащие получат от округа единовременную выплату в 600 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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