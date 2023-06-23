23 июня 2023
22 июня 2023

В ЯНАО в День молодежи развернули пункты записи на контрактную службу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проводы контрактников. Тюмень , военные, служба по контракту, солдат, контрактники
Контрактникам обещают единовременную выплату в 600 тысяч рублей Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на площадках празднования Дня молодежи все желающие могут пройти тестирование на ВИЧ, а также ознакомиться с условиями заключения контракта на военную службу с Министерством обороны РФ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На праздновании Дня молодежи в Ноябрьске можно пройти тестирование на ВИЧ, и записаться на военную службу по контракту. Поступающие на военную службу получат от округа единовременную выплату в 600 тысяч рублей», — сообщает корреспондент агентства с места событий.

Ранее URA.RU сообщило, что в ЯНАО будут развернуты мобильные пункты для записи на военную службу по контракту. Пункты оборудованы наглядной агитацией, а волонтеры расскажут об условиях заключения контракта.

В Ноябрьске работает пункт приема на контрактную службу
В Ноябрьске работает пункт приема на контрактную службу
Все желающие могут пройти тестирование на ВИЧ
Все желающие могут пройти тестирование на ВИЧ

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В Ноябрьске (ЯНАО) на площадках празднования Дня молодежи все желающие могут пройти тестирование на ВИЧ, а также ознакомиться с условиями заключения контракта на военную службу с Министерством обороны РФ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На праздновании Дня молодежи в Ноябрьске можно пройти тестирование на ВИЧ, и записаться на военную службу по контракту. Поступающие на военную службу получат от округа единовременную выплату в 600 тысяч рублей», — сообщает корреспондент агентства с места событий. Ранее URA.RU сообщило, что в ЯНАО будут развернуты мобильные пункты для записи на военную службу по контракту. Пункты оборудованы наглядной агитацией, а волонтеры расскажут об условиях заключения контракта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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