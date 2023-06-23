В Ноябрьске (ЯНАО) на площадках празднования Дня молодежи все желающие могут пройти тестирование на ВИЧ, а также ознакомиться с условиями заключения контракта на военную службу с Министерством обороны РФ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«На праздновании Дня молодежи в Ноябрьске можно пройти тестирование на ВИЧ, и записаться на военную службу по контракту. Поступающие на военную службу получат от округа единовременную выплату в 600 тысяч рублей», — сообщает корреспондент агентства с места событий.
Ранее URA.RU сообщило, что в ЯНАО будут развернуты мобильные пункты для записи на военную службу по контракту. Пункты оборудованы наглядной агитацией, а волонтеры расскажут об условиях заключения контракта.
В Ноябрьске работает пункт приема на контрактную службу
В Ноябрьске (ЯНАО) на площадках празднования Дня молодежи все желающие могут пройти тестирование на ВИЧ, а также ознакомиться с условиями заключения контракта на военную службу с Министерством обороны РФ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На праздновании Дня молодежи в Ноябрьске можно пройти тестирование на ВИЧ, и записаться на военную службу по контракту. Поступающие на военную службу получат от округа единовременную выплату в 600 тысяч рублей», — сообщает корреспондент агентства с места событий. Ранее URA.RU сообщило, что в ЯНАО будут развернуты мобильные пункты для записи на военную службу по контракту. Пункты оборудованы наглядной агитацией, а волонтеры расскажут об условиях заключения контракта.