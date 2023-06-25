Симоньян объяснила, почему закрыли уголовное дело против Пригожина

Симоньян: гражданское противостояние страшнее нарушений юридических норм

26 июня 2023 в 07:44 Размер текста - 17 +

Симоньян заявила, что гражданское противостояние страшнее нарушений юридических норм Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Юридические нормы в России созданы для защиты граждан и стабильности в стране. Так главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян объяснила, почему закрыли уголовное дело против предпринимателя Евгения Пригожина. «Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом», — написала Симоньян в своем telegram-канале . Она отметила, что гражданское противостояние страшнее нарушений юридических норм. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю его частной армии после множества негативных заявлений в адрес ведомства. Минобороны опровергло эту информацию, назвав провокацией. 23 июня Пригожин и его частная армия зашли в Ростов-на-Дону. Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России, отметив, что действия Пригожина это предательство. К вечеру того же дня Пригожин и его армия ушли из региона после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Юридические нормы в России созданы для защиты граждан и стабильности в стране. Так главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян объяснила, почему закрыли уголовное дело против предпринимателя Евгения Пригожина. «Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она отметила, что гражданское противостояние страшнее нарушений юридических норм. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю его частной армии после множества негативных заявлений в адрес ведомства. Минобороны опровергло эту информацию, назвав провокацией. 23 июня Пригожин и его частная армия зашли в Ростов-на-Дону. Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России, отметив, что действия Пригожина это предательство. К вечеру того же дня Пригожин и его армия ушли из региона после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.