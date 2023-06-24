Лукашенко убедил Пригожина остановить мятеж

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил, что вел переговоры с Евгением Пригожиным Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в течение всего дня вел переговоры с бизнесменом и основателем частной армии Евгением Пригожиным о ситуации с вооруженным мятежом в России. По итогам разговора предприниматель согласился прекратить свое восстание. Об этом сообщает telegram-канал «Пул первого».

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в течение всего дня вел переговоры с бизнесменом и основателем частной армии Евгением Пригожиным о ситуации с вооруженным мятежом в России. По итогам разговора предприниматель согласился прекратить свое восстание. Об этом сообщает telegram-канал «Пул первого».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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