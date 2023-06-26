Какие льготы положены дачникам в 2023 году, и как их получить

Пенсионеры могут не платить налоги на имущество

26 июня 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

У пенсионеров уменьшенная выплата по земельному налогу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионеры могут не оплачивать налог на имущество за дачный дом, площадь которого не больше 50 кв. м. URA.RU приводит информацию о том, какие еще льготы положены дачникам в 2023 году. Бесплатное получение земли. В каждом регионе свои условия на приобретение. Подробнее о них можно узнать в местной администрации или МФЦ.

Малообеспеченные семьи в регионах могут получать помощь, например, строительные материалы или бесплатные дрова.

Льготы на строительство жилья. Субсидии можно использовать, чтобы оплатить работу по возведению дома за городом. Льготы могут получить многодетные семьи или граждане, которые живут в сельской местности и нуждаются в улучшении условий жилища.

Освобождение от налогов. В частности, пенсионеры могут рассчитывать на уменьшение земельного налога. «Его можно уменьшить на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров участка. После выхода на пенсию налоговая инспекция освобождает собственника от налога автоматически. Кроме того, можно самостоятельно подать заявление в любую налоговую», — заявила генеральный директор ГК «Юристъ» Асия Мухамедшина в беседе с Life.ru . Она отметила, что заявление можно подать самостоятельно через налоговую, МФЦ или в электронном виде на сервисе «Личный кабинет налогоплательщика».

. Она отметила, что заявление можно подать самостоятельно через налоговую, МФЦ или в электронном виде на сервисе «Личный кабинет налогоплательщика». Льгота на оплату налога на имущество. Некоторые граждане могут не оплачивать налог на имущество. Например, пенсионеры. Это распространяется на дачный дом и хозпостройки, у которых площадь не больше 50 кв. м.

Бесплатная дорога до дачи. В регионах России можно не оплачивать проезд до дачи. Отмечается, что проезд до дач может быть бесплатным или со скидкой.

Льгота на оплату коммунальных платежей. Если человек не жил в квартире более пяти дней, то он может сделать перерасчет, например, за оплату вывоза мусора. Необходимо доказать свое нахождение по другому адресу. Фактом может быть справка от председателя СНТ о том, что гражданин жил на даче в определенное время.

Дачная амнистия. Она действует до 2031 года. Можно оформить жилые дома, которые построили до 1988 года и право собственности на земельные участки под ними. «Правда, тут есть нюанс. Сделать это можно в том случае, если недвижимость находится в границах населенных пунктов», — подчеркнула юрист Елена Кузнецова.

Пенсионеры могут не оплачивать налог на имущество за дачный дом, площадь которого не больше 50 кв. м. URA.RU приводит информацию о том, какие еще льготы положены дачникам в 2023 году.