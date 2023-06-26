Курс доллара подскочил выше 87 рублей впервые с марта 2022 года

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По данным Мосбиржи, курс доллара вырос впервые с марта 2022 года до 87,23 рублей Фото:

Курс доллара на открытии валютных торгов на Мосбирже превысил 86 рублей впервые с 30 марта 2022 года. Об этом стало известно из данных Мосбиржи. Евро стал больше на 2,1 рубля.

«Американская валюта преодолела отметку в 87 рублей впервые с 29 марта прошлого года, максимально поднимаясь до отметки 87,23 рубля», — говорится в сообщении. Курс юаня вырос на 22 копейки, до 11,93 рубля.

Евро подорожал на 2,1 рубля, до 94,44 рубля. Подчеркивается, что впервые с 25 апреля 2023 года евро превысил 95 рублей. Его курс достиг 95,28 рубля.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходил 14—17 июня, назвал комфортный курс доллара для России. «Сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80—90 рублей за доллар», — заявил он.

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Курс доллара на открытии валютных торгов на Мосбирже превысил 86 рублей впервые с 30 марта 2022 года. Об этом стало известно из данных Мосбиржи. Евро стал больше на 2,1 рубля. «Американская валюта преодолела отметку в 87 рублей впервые с 29 марта прошлого года, максимально поднимаясь до отметки 87,23 рубля», — говорится в сообщении. Курс юаня вырос на 22 копейки, до 11,93 рубля. Евро подорожал на 2,1 рубля, до 94,44 рубля. Подчеркивается, что впервые с 25 апреля 2023 года евро превысил 95 рублей. Его курс достиг 95,28 рубля. Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходил 14—17 июня, назвал комфортный курс доллара для России. «Сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80—90 рублей за доллар», — заявил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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