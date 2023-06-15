Белоусов назвал комфортный курс доллара для России

Комфортный курс доллара для России составляет 80-90 рублей. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит 14—17 июня.
«С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар», — сообщил Белоусов журналистам, передает РИА Новости. Он отметил, что доллар по 80-90 рублей комфортен для российского бюджета, а также для экспортеров и импортеров.
Ранее Белоусов заявлял, что в условиях снижения доходов компаний в экономике России выгоден курс в районе 70-80 рублей за доллар, передает «Национальная служба новостей». «Крепкий рубль, он свою роль сыграл», — отметил Белоусов. Стабильности валюты мешали внешние факторы, передает телеканал 360.
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