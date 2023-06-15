Белоусов назвал комфортный курс доллара для России Белоусов: комфортный курс доллара для РФ составляет 80-90 рублей 15 июня 2023 в 22:47 Размер текста - 17 + Доллар по 80-90 рублей комфортен для российского бюджета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Комфортный курс доллара для России составляет 80-90 рублей. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит 14—17 июня. «С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар», — сообщил Белоусов журналистам, передает РИА Новости. Он отметил, что доллар по 80-90 рублей комфортен для российского бюджета, а также для экспортеров и импортеров. Ранее Белоусов заявлял, что в условиях снижения доходов компаний в экономике России выгоден курс в районе 70-80 рублей за доллар, передает «Национальная служба новостей». «Крепкий рубль, он свою роль сыграл», — отметил Белоусов. Стабильности валюты мешали внешние факторы, передает телеканал 360. Комфортный курс доллара для России составляет 80-90 рублей. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит 14—17 июня. «С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар», — сообщил Белоусов журналистам, передает РИА Новости. Он отметил, что доллар по 80-90 рублей комфортен для российского бюджета, а также для экспортеров и импортеров. Ранее Белоусов заявлял, что в условиях снижения доходов компаний в экономике России выгоден курс в районе 70-80 рублей за доллар, передает «Национальная служба новостей». «Крепкий рубль, он свою роль сыграл», — отметил Белоусов. Стабильности валюты мешали внешние факторы, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям