Голикова: в России расширятся выплаты для работающих мам

Работающие мамы будут получать пособия, отметила Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Работающие мамы будут получать пособие на ребенка до полутора лет после выхода на работу. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Некоторые [мамы] принимают решение о выходе на работу раньше времени, и из-за этого ранее выплата пособия прекращалась. Теперь мы приняли такое не „минфиновское“ решение — если женщина выходит на работу, она будет продолжать получать пособие на ребенка до полутора лет», — заявила Татьяна Голикова в интервью ТАСС.

Она отметила, что женщине будет приятно получать одновременно зарплату и пособие. По словам Голиковой, в России стало больше молодых мам, у которых из-за малого стажа маленькая зарплата на работе. Размер пособия на данный момент составляет 13,6 тысячи рублей.

Голикова также заявила, что в 2024 году у 4,8 миллиона россиян повысятся зарплаты. Это связано с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ранее президент России Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На нем он заявил об расширении выплат для работающих мам. Во время ПМЭФ Путин отметил, что родители не получают выплаты по ребенку, даже если они устроены не на полный рабочий день, передает телеканал 360.