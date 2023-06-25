25 июня 2023
24 июня 2023

Оппозиция распустила слухи об отставке и скорой смерти главы Мегиона. Инсайд

Оппозиция распустила слухи об отставке и смерти главы Мегиона
© Служба новостей «URA.RU»
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Дума Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Ханты-Мансийск, дейнека олег
В мэрии Мегиона не получали заявления об отставке главы города Олега Дейнеки Фото:

В ХМАО оппозиция распустила слух об отставке и скорой смерти мэра Мегиона Олега Дейнеки, который проходит лечение в Израиле. Источник, близкий к администрации города, рассказал, что заявления об увольнении не поступало, а глава города жив.

«Через СМИ также была вброшена информация от анонимных источников об ухудшении его состояния и даже о клинической смерти. Однако в администрацию заявления об увольнении от Дейнеки не поступало и никто не умирал», — сообщил инсайдер.

Другой источник URA.RU подтвердил, что заявления об отставке в администрацию Дейнека не отправлял. «[Мэр] жив, все хорошо», — заявил и. о. главы администрации Мегиона Игорь Алчинов.

Еще один инсайдер агентства уточнил, что до него дошла информация об ухудшении состояния здоровья главы Мегиона. «Говорят, что ему внезапно стало хуже и израильские врачи приняли решение подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Все родственники мэра экстренно вылетели в Тель-Авив», — прокомментировал новости о мэре информатор.

Связаться с членами семьи Дейнеки на момент публикации новости не удалось. В пресс-службу мэрии Мегиона направлен запрос о состоянии Дейнеки и о возможной отставке. Ответ на момент публикации новости не был получен.

Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура нашла нарушения при оформлении больничного Дейнеки. Мэр Мегиона сейчас находится на лечении в одной из клиник Тель-Авива.

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В ХМАО оппозиция распустила слух об отставке и скорой смерти мэра Мегиона Олега Дейнеки, который проходит лечение в Израиле. Источник, близкий к администрации города, рассказал, что заявления об увольнении не поступало, а глава города жив. «Через СМИ также была вброшена информация от анонимных источников об ухудшении его состояния и даже о клинической смерти. Однако в администрацию заявления об увольнении от Дейнеки не поступало и никто не умирал», — сообщил инсайдер. Другой источник URA.RU подтвердил, что заявления об отставке в администрацию Дейнека не отправлял. «[Мэр] жив, все хорошо», — заявил и. о. главы администрации Мегиона Игорь Алчинов. Еще один инсайдер агентства уточнил, что до него дошла информация об ухудшении состояния здоровья главы Мегиона. «Говорят, что ему внезапно стало хуже и израильские врачи приняли решение подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Все родственники мэра экстренно вылетели в Тель-Авив», — прокомментировал новости о мэре информатор. Связаться с членами семьи Дейнеки на момент публикации новости не удалось. В пресс-службу мэрии Мегиона направлен запрос о состоянии Дейнеки и о возможной отставке. Ответ на момент публикации новости не был получен. Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура нашла нарушения при оформлении больничного Дейнеки. Мэр Мегиона сейчас находится на лечении в одной из клиник Тель-Авива.
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