Прокуратура вскрыла нарушения в больничном мэра Мегиона Дейнеки, который лечится в Израиле

Мэр Мегиона Дейнека проходит лечение в Израиле Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Прокуратура Мегиона (ХМАО) выявила нарушения в больничном листе мэра города Олега Дейнеки, который проходит лечение в Израиле. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах Мегиона.

«Прокуратура города нашла нарушения с больничным листом Дейнеки. Результаты проверки переданы в Следственный комитет — от законности больничного зависит расследование уголовного дело о халатности властей Мегиона. Силовики в этой связи заинтересовались и мегионской городской больницей. Представление об устранении нарушений получил главврач учреждения Иван Чечиков. Сам Дейнека завершает курс лечения в конце июня и должен в июле вернуться в ХМАО», — сообщил инсайдер.

Исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов подтвердил, что прокуратура действительно запрашивала в мэрии материалы для проверки по жалобе. «Однако результатов проверки у нас на сегодняшний день нет», — уточнил чиновник.

Дозвониться до главврача Чечикова журналисту агентства не удалось. В редакции имеется копия постановления, подтверждающая факт проведения проверки и наличия нарушений. В прокуратуру ХМАО направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о возвращении мэра Мегиона в ХМАО. Он должен вернуться в середине лета.