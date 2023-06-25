Лидер эсеров ЯНАО заявил об участии в выборах губернатора региона

26 июня 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Максим Лазарев первый из кандидатов заявил об участии в выборах Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Лидер эсеров ЯНАО Максим Лазарев официально заявил об участии в выборах губернатора региона. Об этом он сообщил в своих соцсетях. «Совет регионального отделения партии „Справедливая Россия — За правду“ единогласно поддержал мою кандидатуру на должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится на странице Лазарева в соцсети «ВКонтакте». В случае избрания на должность губернатора Лазарев обещает отправить чиновников общаться с народом, а молодежь устроить на работу. Пока что он единственный из потенциальных кандидатов заявил об участии в выборах. Ранее URA.RU сообщало, что, помимо Лазарева, баллотироваться на пост губернатора планируют депутат Нового Уренгоя Алибек Джабуев (КПРФ), замруководителя депутатской фракции ЛДПР Александр Голубенко и действующий губернатор региона Дмитрий Артюхов («Единая Россия»).

Лидер эсеров ЯНАО Максим Лазарев официально заявил об участии в выборах губернатора региона. Об этом он сообщил в своих соцсетях. «Совет регионального отделения партии „Справедливая Россия — За правду“ единогласно поддержал мою кандидатуру на должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится на странице Лазарева в соцсети «ВКонтакте». В случае избрания на должность губернатора Лазарев обещает отправить чиновников общаться с народом, а молодежь устроить на работу. Пока что он единственный из потенциальных кандидатов заявил об участии в выборах. Ранее URA.RU сообщало, что, помимо Лазарева, баллотироваться на пост губернатора планируют депутат Нового Уренгоя Алибек Джабуев (КПРФ), замруководителя депутатской фракции ЛДПР Александр Голубенко и действующий губернатор региона Дмитрий Артюхов («Единая Россия»).