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Лидер эсеров ЯНАО заявил об участии в выборах губернатора региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Последнее заседание Заксобрания. ЯНАО, лазарев максим
Максим Лазарев первый из кандидатов заявил об участии в выборах Фото:

Лидер эсеров ЯНАО Максим Лазарев официально заявил об участии в выборах губернатора региона. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Совет регионального отделения партии „Справедливая Россия — За правду“ единогласно поддержал мою кандидатуру на должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится на странице Лазарева в соцсети «ВКонтакте». В случае избрания на должность губернатора Лазарев обещает отправить чиновников общаться с народом, а молодежь устроить на работу.

Пока что он единственный из потенциальных кандидатов заявил об участии в выборах. Ранее URA.RU сообщало, что, помимо Лазарева, баллотироваться на пост губернатора планируют депутат Нового Уренгоя Алибек Джабуев (КПРФ), замруководителя депутатской фракции ЛДПР Александр Голубенко и действующий губернатор региона Дмитрий Артюхов («Единая Россия»).

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Лидер эсеров ЯНАО Максим Лазарев официально заявил об участии в выборах губернатора региона. Об этом он сообщил в своих соцсетях. «Совет регионального отделения партии „Справедливая Россия — За правду“ единогласно поддержал мою кандидатуру на должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится на странице Лазарева в соцсети «ВКонтакте». В случае избрания на должность губернатора Лазарев обещает отправить чиновников общаться с народом, а молодежь устроить на работу. Пока что он единственный из потенциальных кандидатов заявил об участии в выборах. Ранее URA.RU сообщало, что, помимо Лазарева, баллотироваться на пост губернатора планируют депутат Нового Уренгоя Алибек Джабуев (КПРФ), замруководителя депутатской фракции ЛДПР Александр Голубенко и действующий губернатор региона Дмитрий Артюхов («Единая Россия»).
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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