Германия пошла против ЕС из-за замороженных российских активов ЦБ

FT: Германия не поддержала план ЕК по изъятию замороженных активов ЦБ для восстановления Украины

26 июня 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Власти Германии хотят заблокировать российские активы, которые попали под санкции Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии выступили против замораживания активов российского Центрального банка для восстановления Украины. Об этом сообщает газета Financial Times. По мнению экспертов, такие действия могут вызвать юридические риски. «Высокопоставленные правительственные чиновники Германии заявили, что сомневаются, что план [по изъятию активов] получит достаточную поддержку», — говорится в материале, передают argumenti.ru. Отмечается, что юридические риски в случае замораживания российских активов слишком большие. Высокопоставленный немецкий политик сообщил, что, если Евросоюз (ЕС) заморозит денежные средства российского Центрального банка или получит прибыль от инвестирования его средств, это создаст прецедент для требований Польши к Берлину о возмещении ущерба времен Второй мировой войны. Министр юстиции Германии Марко Бушманн после изучения предложения ЕС по изъятию российских активов заявил, что оно юридически недействительно. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ведущие юристы ЕС сейчас разрабатывают закон о финансирование Украины за счет замороженных российских активов. «Мы работаем в политическом и юридическом плане для достижения этой цели», — отметила она, передает «Национальная служба новостей». В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что замороженные активы россиян нужны киевскому режиму для восстановления Украины. «[Спецоперация] должна получиться самой дорогой — именно для [России]. И мы все для этого делаем», — написал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Германии выступили против замораживания активов российского Центрального банка для восстановления Украины. Об этом сообщает газета Financial Times. По мнению экспертов, такие действия могут вызвать юридические риски. «Высокопоставленные правительственные чиновники Германии заявили, что сомневаются, что план [по изъятию активов] получит достаточную поддержку», — говорится в материале, передают argumenti.ru. Отмечается, что юридические риски в случае замораживания российских активов слишком большие. Высокопоставленный немецкий политик сообщил, что, если Евросоюз (ЕС) заморозит денежные средства российского Центрального банка или получит прибыль от инвестирования его средств, это создаст прецедент для требований Польши к Берлину о возмещении ущерба времен Второй мировой войны. Министр юстиции Германии Марко Бушманн после изучения предложения ЕС по изъятию российских активов заявил, что оно юридически недействительно. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ведущие юристы ЕС сейчас разрабатывают закон о финансирование Украины за счет замороженных российских активов. «Мы работаем в политическом и юридическом плане для достижения этой цели», — отметила она, передает «Национальная служба новостей». В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что замороженные активы россиян нужны киевскому режиму для восстановления Украины. «[Спецоперация] должна получиться самой дорогой — именно для [России]. И мы все для этого делаем», — написал он.