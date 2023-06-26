Глава МИД ФРГ раскрыла планы Запада после мятежа Пригожина

Глава МИД ФРГ: Запад не будет вмешиваться в ситуацию с Пригожиным

26 июня 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Западные страны не будут вмешиваться во внутренние дела России из-за Пригожина, заявила Анналена Бербок (справа на фото) Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Запад не будет вмешиваться в ситуацию в России из-за мятежа Евгения Пригожина 24 июня. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе заседания министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге, комментируя попытку мятежа. «Ясно, что речь идет о внутриполитической борьбе за власть в России, и мы в нее не вмешиваемся. До сих пор непонятно, что там происходит», — заявила Анналена Бербок. Трансляция велась на официальном сайте Евросоюза . Мятеж Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня. Тогда бизнесмен заявил, что ВС РФ нанесли удары по позициям его бойцов. Минобороны РФ опровергло это заявление. После этого Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа. К вечеру 24 июня мятеж был прекращен. Частная армия почти дошла до Москвы, ей оставалось 200 километров, передает телеканал 360. В ситуацию вмешался президент Белоруссии Александр Лукашенко. В это время Запад активно следил за ситуацией в России. Президент Франции Эммануэль Макрон призывал сохранять бдительность. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что НАТО считает события в России ее внутренним делом, передает RT. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться через линию фронта, однако это им не удалось.

Запад не будет вмешиваться в ситуацию в России из-за мятежа Евгения Пригожина 24 июня. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе заседания министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге, комментируя попытку мятежа. «Ясно, что речь идет о внутриполитической борьбе за власть в России, и мы в нее не вмешиваемся. До сих пор непонятно, что там происходит», — заявила Анналена Бербок. Трансляция велась на официальном сайте Евросоюза. Мятеж Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня. Тогда бизнесмен заявил, что ВС РФ нанесли удары по позициям его бойцов. Минобороны РФ опровергло это заявление. После этого Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа. К вечеру 24 июня мятеж был прекращен. Частная армия почти дошла до Москвы, ей оставалось 200 километров, передает телеканал 360. В ситуацию вмешался президент Белоруссии Александр Лукашенко. В это время Запад активно следил за ситуацией в России. Президент Франции Эммануэль Макрон призывал сохранять бдительность. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что НАТО считает события в России ее внутренним делом, передает RT. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться через линию фронта, однако это им не удалось.