Глава МИД ФРГ раскрыла планы Запада после мятежа Пригожина

Глава МИД ФРГ: Запад не будет вмешиваться в ситуацию с Пригожиным
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НАТО. Москва. stock, stock, Анналена Бербок
Западные страны не будут вмешиваться во внутренние дела России из-за Пригожина, заявила Анналена Бербок (справа на фото) Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Запад не будет вмешиваться в ситуацию в России из-за мятежа Евгения Пригожина 24 июня. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе заседания министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге, комментируя попытку мятежа.

«Ясно, что речь идет о внутриполитической борьбе за власть в России, и мы в нее не вмешиваемся. До сих пор непонятно, что там происходит», — заявила Анналена Бербок. Трансляция велась на официальном сайте Евросоюза.

Мятеж Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня. Тогда бизнесмен заявил, что ВС РФ нанесли удары по позициям его бойцов. Минобороны РФ опровергло это заявление.

После этого Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа. К вечеру 24 июня мятеж был прекращен. Частная армия почти дошла до Москвы, ей оставалось 200 километров, передает телеканал 360. В ситуацию вмешался президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В это время Запад активно следил за ситуацией в России. Президент Франции Эммануэль Макрон призывал сохранять бдительность. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что НАТО считает события в России ее внутренним делом, передает RT. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться через линию фронта, однако это им не удалось.

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Запад не будет вмешиваться в ситуацию в России из-за мятежа Евгения Пригожина 24 июня. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе заседания министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге, комментируя попытку мятежа. «Ясно, что речь идет о внутриполитической борьбе за власть в России, и мы в нее не вмешиваемся. До сих пор непонятно, что там происходит», — заявила Анналена Бербок. Трансляция велась на официальном сайте Евросоюза. Мятеж Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня. Тогда бизнесмен заявил, что ВС РФ нанесли удары по позициям его бойцов. Минобороны РФ опровергло это заявление. После этого Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа. К вечеру 24 июня мятеж был прекращен. Частная армия почти дошла до Москвы, ей оставалось 200 километров, передает телеканал 360. В ситуацию вмешался президент Белоруссии Александр Лукашенко. В это время Запад активно следил за ситуацией в России. Президент Франции Эммануэль Макрон призывал сохранять бдительность. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что НАТО считает события в России ее внутренним делом, передает RT. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться через линию фронта, однако это им не удалось.
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