Макрон призвал сохранять бдительность после мятежа Пригожина

25 июня 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Макрон считает, что Запад должен сохранять бдительность Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина После попытки мятежа со стороны бизнесмена Евгения Пригожина Запад должен сохранять бдительность. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что эти события оправдывают поддержку Украины западными странами. «Все это должно заставить нас быть предельно бдительными. Это полностью оправдывает ту поддержку, которую мы оказываем украинцам в их сопротивлении», — передает слова Макрона газета La Provence. Ранее Пригожин неоднократно выступал с критикой в адрес Минобороны РФ. 23 июня он обвинил ведомство в ударе по лагерю его частной армии и захватил Ростов-на-Дону. В Минобороны опровергли его заявления и назвали провокацией. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам, назвав действия предпринимателя внутренним предательством. После переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко Пригожин остановил мятеж.

После попытки мятежа со стороны бизнесмена Евгения Пригожина Запад должен сохранять бдительность. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что эти события оправдывают поддержку Украины западными странами. «Все это должно заставить нас быть предельно бдительными. Это полностью оправдывает ту поддержку, которую мы оказываем украинцам в их сопротивлении», — передает слова Макрона газета La Provence. Ранее Пригожин неоднократно выступал с критикой в адрес Минобороны РФ. 23 июня он обвинил ведомство в ударе по лагерю его частной армии и захватил Ростов-на-Дону. В Минобороны опровергли его заявления и назвали провокацией. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам, назвав действия предпринимателя внутренним предательством. После переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко Пригожин остановил мятеж.