Прокуратура обязала мэрию Ноябрьска и подрядчиков навести порядок на кладбище Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) в адрес городской администрации и подрядных организаций внесены представления о ликвидации недостатков, выявленных на городском кладбище в ходе прокурорских проверок. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

«Были выявлены нарушения при содержании кладбища в Ноябрьске подрядной организацией, отсутствие надлежащего контроля заказчика МУ „Дирекция муниципального заказа“ (ДМЗ). В мае внесено представление подрядчику МУП „Пассажирские перевозки“, заказчику МУ ДМЗ, главе администрации Ноябрьска в связи с ненадлежащей механизированной и ручной уборкой кладбища от снега. В июне внесены представления в МУП „Пассажирские перевозки“ и МУ ДМЗ по фактам наличия на территории кладбища отходов и сухостойной травы, повреждения ограждения. Представление в МУП рассмотрено, удовлетворено, нарушения устранены. Представление заказчику — на рассмотрении», — пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе окружной прокуратуры.

По условиям муниципального контракта на содержание мест захоронения (документ имеется в распоряжении URA.RU), подрядчик обязан своевременно проводить уборку кладбища от снега, обеспечивать откачку воды, своевременно вывозить мусор. Но, по мнению инициативных горожан, эти условия постоянно нарушаются.

Обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор ноябряне начали подавать с начала года. Проведенные проверки выявляли нарушения, хоть и систематические, но недостаточные для административного или уголовного преследования. По фактам проверок одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, но кто именно, корреспонденту выяснить не удалось.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Ноябрьска. Ответ ожидается.

Кладбище Ноябрьска в апреле Фото: читатель URA.RU

Кладбище Ноябрьска в мае Фото: читатель URA.RU