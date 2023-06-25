25 июня 2023
24 июня 2023

В Перми умерла создатель единственного в регионе отделения детской гинекологии Роза Скачедуб

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Цветы и свечи у входа в университет, траур. Пермь, свеча, траур, цветы
Церемония прощания состоится 27 июня в медуниверситете Фото:

В Перми ушла из жизни акушер-гинеколог высшей квалификации Роза Скачедуб. Врачу, по чьей инициативе в Прикамье было создано первое и единственное отделение детской гинекологии, через три месяца исполнилось бы 100 лет. О смерти знаменитого медика сообщили в минздраве Пермского края.

«25 июня 2023 года в возрасте 99 лет от продолжительной болезни скончалась известный пермский врач Роза Гавриловна Скачедуб. При ее непосредственном участии МСЧ № 9 стала базой кафедры акушерства и гинекологии ПГМИ. Здесь по ее инициативе создано первое и единственное в крае отделение детской гинекологии», — отмечается в некрологе на сайте министерства.

Роза Скачедуб отдала профессии более 70 лет жизни. Более 55 лет она оперировала, сделав свыше пяти тысяч операций, а позже вела амбулаторные приемы и обучала новые поколения акушеров-гинекологов. Своими знаниями ей обязаны две тысячи врачей, среди которых шесть профессоров и докторов медицинских наук и семь обладателей звания «Заслуженный врач».

Прощание с Розой Скачедуб пройдет 27 июня в 11:00 в морфологическом корпусе медицинского университета. Отпевание состоится в церкви Рождества Богородицы (ул. Ленина, 48) в 13:00.

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В Перми ушла из жизни акушер-гинеколог высшей квалификации Роза Скачедуб. Врачу, по чьей инициативе в Прикамье было создано первое и единственное отделение детской гинекологии, через три месяца исполнилось бы 100 лет. О смерти знаменитого медика сообщили в минздраве Пермского края. «25 июня 2023 года в возрасте 99 лет от продолжительной болезни скончалась известный пермский врач Роза Гавриловна Скачедуб. При ее непосредственном участии МСЧ № 9 стала базой кафедры акушерства и гинекологии ПГМИ. Здесь по ее инициативе создано первое и единственное в крае отделение детской гинекологии», — отмечается в некрологе на сайте министерства. Роза Скачедуб отдала профессии более 70 лет жизни. Более 55 лет она оперировала, сделав свыше пяти тысяч операций, а позже вела амбулаторные приемы и обучала новые поколения акушеров-гинекологов. Своими знаниями ей обязаны две тысячи врачей, среди которых шесть профессоров и докторов медицинских наук и семь обладателей звания «Заслуженный врач». Прощание с Розой Скачедуб пройдет 27 июня в 11:00 в морфологическом корпусе медицинского университета. Отпевание состоится в церкви Рождества Богородицы (ул. Ленина, 48) в 13:00.
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