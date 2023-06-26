В честь мэра Екатеринбурга проведут элитный турнир — круче, чем у Собянина

26 июня 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Орлова, он и сам любит поиграть Фото: Московец Илья © URA.RU В конце июля в Екатеринбурге пройдет Кубок мира по бильярдному спорту «Динамичная пирамида» — имени мэра Алексея Орлова. Его организаторы особенно гордятся призовым фондом (4 млн рублей), который больше, чем на Кубке мэра Москвы Сергея Собянина (1,5 млн). Турнир пройдет с 23 по 30 июля, его приурочили к 300-летию города (будет отмечаться в августе). Генеральным спонсором выступила дружественная администрации компания «Первостроитель». Ее глава — Виктор Иванисенко — недавно открыл бильярдный клуб, который, по словам Орлова, является одним из лучших в стране. Этот турнир — имиджевый не только для Орлова, но и всего города, следует из его слов. «На наш взгляд, это очень хороший повод пригласить в Екатеринбург еще больше гостей из разных городов и стран, показать столицу Урала во всей красе в преддверии празднования нашего большого юбилея. И это событие не только регионального, но и федерального масштаба», — сказал Орлов. Бильярд он назвал «элитарным видом спорта». И, выбирая из своих знакомых, признался, что хотел бы сыграть с Григорием Лепсом. В кубке будут участвовать спортсмены из дружественных России стран — Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Белоруссии. Всего 128 мужчин и 64 женщины. Самым именитым представителем РФ на турнире будет чемпион мира и Европы Владислав Осьминин. Стол, на котором будет играться финал, впоследствии разыграют на благотворительном аукционе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В конце июля в Екатеринбурге пройдет Кубок мира по бильярдному спорту «Динамичная пирамида» — имени мэра Алексея Орлова. Его организаторы особенно гордятся призовым фондом (4 млн рублей), который больше, чем на Кубке мэра Москвы Сергея Собянина (1,5 млн). Турнир пройдет с 23 по 30 июля, его приурочили к 300-летию города (будет отмечаться в августе). Генеральным спонсором выступила дружественная администрации компания «Первостроитель». Ее глава — Виктор Иванисенко — недавно открыл бильярдный клуб, который, по словам Орлова, является одним из лучших в стране. Этот турнир — имиджевый не только для Орлова, но и всего города, следует из его слов. «На наш взгляд, это очень хороший повод пригласить в Екатеринбург еще больше гостей из разных городов и стран, показать столицу Урала во всей красе в преддверии празднования нашего большого юбилея. И это событие не только регионального, но и федерального масштаба», — сказал Орлов. Бильярд он назвал «элитарным видом спорта». И, выбирая из своих знакомых, признался, что хотел бы сыграть с Григорием Лепсом. В кубке будут участвовать спортсмены из дружественных России стран — Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Белоруссии. Всего 128 мужчин и 64 женщины. Самым именитым представителем РФ на турнире будет чемпион мира и Европы Владислав Осьминин. Стол, на котором будет играться финал, впоследствии разыграют на благотворительном аукционе.