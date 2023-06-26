В Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик. Фото

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В Екатеринбурге разыскивают пропавшего шестилетнего мальчика (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге пропал шестилетний Далер Бобиев. Мальчик потерялся 26 июня, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области в официальной группе «ВКонтакте».

«Помогите найти ребенка! Пропал Бобиев Далер, 6 лет. С 26 июня его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении волонтеров.

Мальчик был одет в черный комбинезон на молнии, на ногах кроссовки. Розыском также занимается отдел полиции №12 Чкаловского района, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112, 8 343 356 42 12 или 102 (02). Также требуется помощь добровольцев.102(02).

Мальчик пропал 26 июня
Мальчик пропал 26 июня
Фото:

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В Екатеринбурге пропал шестилетний Далер Бобиев. Мальчик потерялся 26 июня, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области в официальной группе «ВКонтакте». «Помогите найти ребенка! Пропал Бобиев Далер, 6 лет. С 26 июня его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении волонтеров. Мальчик был одет в черный комбинезон на молнии, на ногах кроссовки. Розыском также занимается отдел полиции №12 Чкаловского района, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112, 8 343 356 42 12 или 102 (02). Также требуется помощь добровольцев.102(02).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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