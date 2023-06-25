Проститься с балетмейстером пришли не только родные, поклонники и ученики Фото: Чингаев Ярослав © URA.RU

В Пермском театре оперы и балета прошла церемония прощания с заслуженным артистом России, балетмейстером-постановщиком Кириллом Шморгонером. Хореограф скончался на 84-м году жизни. На церемонии собрались родные, друзья, коллеги и ученики, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Сегодня не только Пермский край, но и вся России потерпела большую утрату. Нас покинул замечательный человек с хорошим чувством юмора, готовый всегда прийти на помощь», — сказала на церемонии прощания директор Пермского государственного хореографического колледжа Дарья Соснина.

Кирилл Шморгонер окончил Пермское хореографическое училище в 1961 году и стал ведущим солистом в Пермском театре оперы и балета, а затем художественным руководителем балетной труппы. «Пермский театр оперы и балета прогремел на весь мир благодаря Кириллу Александровичу. Во всех странах и городах, куда мы приезжали, спектакли оценивали на высочайшем уровне, а аплодисменты были нескончаемыми», — рассказали коллеги хореографа.

Они также вспомнили, что балетмейстер работал не только в театре, но и ставил номера для фигуристов. «Он был не только замечательным артистом балета, хореографом. Еще он ставил очень красивые номера для парного фигурного катания. Наши спортсмены выступали лучше москвичей и ленинградцев», — добавили коллеги.

Много слов благодарности передали преданные поклонники творчества Шморгонера. «Впервые увидел Кирилла Александровича, когда он выступал в выпускном спектакле студентов хореографического училища. С тех пор следил за его творческим путем. Спасибо ему за эти замечательные эмоции», — рассказал один из поклонников творчества балетмейстера.

Кирилла Шморгонера похоронят в Перми на Северном кладбище. Могила будет расположена в квартале, где покоятся почетные граждане города.

Коллеги и зрители запомнили балетмейстера как жизнерадостного, оптимистичного человека Фото: Виктория Самылова © URA.RU

По словам коллег, хореограф сделал очень многое для театра и для пермского балета Фото: Виктория Самылова © URA.RU