Старейший пермский производитель алкоголя сменит владельца

Контрольный пакет акций АО «Амбер Пермалко» будет продан

Крепкие напитки из Перми, возможно, сменят название Фото: Иван Некрасов © URA.RU

Контрольный пакет акций АО «Амбер Пермалко» будет продан компании из Петрозаводска. Нынешний владелец — латвийская Amber Beverage Group — получила соответствующее разрешение у правительства РФ.

«Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ приняла решение о разрешении латвийской Amber Beverage Group продать 92,6% акций АО „Амбер Пермалко“ новому владельцу — ООО „АлкоВорлд“ из Петрозаводска», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «Амбер Пермалко». В компании отметили, что сделка еще не закрыта.

АО «Амбер Пермалко» — одно из старейших предприятий в Пермском крае, начавшее работу в 1895 году. В 2020 году компания вошла в список системообразующих предприятий региона.