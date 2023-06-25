Старейший пермский производитель алкоголя сменит владельца

Контрольный пакет акций АО «Амбер Пермалко» будет продан компании из Петрозаводска. Нынешний владелец — латвийская Amber Beverage Group — получила соответствующее разрешение у правительства РФ.
«Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ приняла решение о разрешении латвийской Amber Beverage Group продать 92,6% акций АО „Амбер Пермалко“ новому владельцу — ООО „АлкоВорлд“ из Петрозаводска», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «Амбер Пермалко». В компании отметили, что сделка еще не закрыта.
АО «Амбер Пермалко» — одно из старейших предприятий в Пермском крае, начавшее работу в 1895 году. В 2020 году компания вошла в список системообразующих предприятий региона.
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