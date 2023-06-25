25 июня 2023

Старейший пермский производитель алкоголя сменит владельца

Контрольный пакет акций АО «Амбер Пермалко» будет продан
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Контрольный пакет акций АО «Амбер Пермалко» будет продан компании из Петрозаводска. Нынешний владелец — латвийская Amber Beverage Group — получила соответствующее разрешение у правительства РФ.

«Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ приняла решение о разрешении латвийской Amber Beverage Group продать 92,6% акций АО „Амбер Пермалко“ новому владельцу — ООО „АлкоВорлд“ из Петрозаводска», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «Амбер Пермалко». В компании отметили, что сделка еще не закрыта.

АО «Амбер Пермалко» — одно из старейших предприятий в Пермском крае, начавшее работу в 1895 году. В 2020 году компания вошла в список системообразующих предприятий региона.

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Контрольный пакет акций АО «Амбер Пермалко» будет продан компании из Петрозаводска. Нынешний владелец — латвийская Amber Beverage Group — получила соответствующее разрешение у правительства РФ. «Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ приняла решение о разрешении латвийской Amber Beverage Group продать 92,6% акций АО „Амбер Пермалко“ новому владельцу — ООО „АлкоВорлд“ из Петрозаводска», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «Амбер Пермалко». В компании отметили, что сделка еще не закрыта. АО «Амбер Пермалко» — одно из старейших предприятий в Пермском крае, начавшее работу в 1895 году. В 2020 году компания вошла в список системообразующих предприятий региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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