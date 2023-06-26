В Тюмени инспекторы ДПС помогли спасти младенца в критическом состоянии. Фото

26 июня 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Благодаря сотрудникам ДПС ребенок вовремя оказался в больнице Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюмени сотрудники мотоотряда ДПС сопроводили до больницы автомобиль, в котором находился восьмимесячный ребенок в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД региона. «Наряд мотовзвода ДПС, в составе Евгения Шубнова, Виктора Беломестнова и Александра Дучинского, нес службу на Салаирском тракте. Возле инспекторов остановился автомобиль, водитель которого вез в больницу восьмимесячного сына, находящегося в тяжелом состоянии. Автомобилист попросил сотрудников сопроводить его до больницы, так как ребенку становилось хуже», — рассказали в УГИБДД региона. Сотрудники полиции не раздумывая сели на мотоциклы и помогли мужчине в кратчайшие сроки добраться до медучреждения. В результате своевременно оказанной помощи сейчас жизни младенца ничего не угрожает. Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

В Тюмени сотрудники мотоотряда ДПС сопроводили до больницы автомобиль, в котором находился восьмимесячный ребенок в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД региона. «Наряд мотовзвода ДПС, в составе Евгения Шубнова, Виктора Беломестнова и Александра Дучинского, нес службу на Салаирском тракте. Возле инспекторов остановился автомобиль, водитель которого вез в больницу восьмимесячного сына, находящегося в тяжелом состоянии. Автомобилист попросил сотрудников сопроводить его до больницы, так как ребенку становилось хуже», — рассказали в УГИБДД региона. Сотрудники полиции не раздумывая сели на мотоциклы и помогли мужчине в кратчайшие сроки добраться до медучреждения. В результате своевременно оказанной помощи сейчас жизни младенца ничего не угрожает.