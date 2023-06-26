В Тюмени сотрудники мотоотряда ДПС сопроводили до больницы автомобиль, в котором находился восьмимесячный ребенок в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД региона.
«Наряд мотовзвода ДПС, в составе Евгения Шубнова, Виктора Беломестнова и Александра Дучинского, нес службу на Салаирском тракте. Возле инспекторов остановился автомобиль, водитель которого вез в больницу восьмимесячного сына, находящегося в тяжелом состоянии. Автомобилист попросил сотрудников сопроводить его до больницы, так как ребенку становилось хуже», — рассказали в УГИБДД региона.
Сотрудники полиции не раздумывая сели на мотоциклы и помогли мужчине в кратчайшие сроки добраться до медучреждения. В результате своевременно оказанной помощи сейчас жизни младенца ничего не угрожает.
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