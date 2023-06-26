Чиновники и эксперты спорят о дефиците ветеринарных препаратов

Россельхознадзор и АВФАРМ спорят о дефиците иностранных ветеринарных препаратов в России

26 июня 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Информация о том, что в России ожидается нехватка иностранных лекарств для животных, вызвала споры в профильной среде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что в России ожидается нехватка иностранных ветеринарных лекарств, вызвала споры между Россельхознадзором и Ассоциацией ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ). Об этом удалось узнать URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша медиа» по опровержению фейков. Директор АВФАРМ Семен Жаворонков заявил, что с 1 сентября в России якобы ожидается сокращение количества иностранных препаратов для животных. Дело в сертификации GMP, без которой нельзя поставлять лекарства. По словам директора АВФАРМ, на рынке останется около 3-4% ветеринарных средств. «Если оценивать в препаратах, то из 1000 останется номинально 160. А по факту в районе 50-60, не более того», — приводит RTVi слова Жаворонкова. В Россельхознадзоре опровергли эти данные. «Из зарегистрированных 890 реально обращаются не более 600. При этом уже 36 площадок зарубежных компаний успешно прошли инспекцию на соответствие требованиям GMP. В совокупности они производят порядка 300 наименований препаратов, которые поставляют в Россию. Еще по 20 площадкам готовятся отчеты по итогам инспекций. Еще 23 площадки включены в график инспектирования», — заявили в ведомстве изданию «Интерфакс». Однако, по версии АВФАРМ, более 60% таких инспекций завершаются неудовлетворительно. «Для исправления ситуации отрасли остро необходим переходный период», — сообщили корреспонденту URA.RU в ассоциации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация о том, что в России ожидается нехватка иностранных ветеринарных лекарств, вызвала споры между Россельхознадзором и Ассоциацией ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ). Об этом удалось узнать URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша медиа» по опровержению фейков. Директор АВФАРМ Семен Жаворонков заявил, что с 1 сентября в России якобы ожидается сокращение количества иностранных препаратов для животных. Дело в сертификации GMP, без которой нельзя поставлять лекарства. По словам директора АВФАРМ, на рынке останется около 3-4% ветеринарных средств. «Если оценивать в препаратах, то из 1000 останется номинально 160. А по факту в районе 50-60, не более того», — приводит RTVi слова Жаворонкова. В Россельхознадзоре опровергли эти данные. «Из зарегистрированных 890 реально обращаются не более 600. При этом уже 36 площадок зарубежных компаний успешно прошли инспекцию на соответствие требованиям GMP. В совокупности они производят порядка 300 наименований препаратов, которые поставляют в Россию. Еще по 20 площадкам готовятся отчеты по итогам инспекций. Еще 23 площадки включены в график инспектирования», — заявили в ведомстве изданию «Интерфакс». Однако, по версии АВФАРМ, более 60% таких инспекций завершаются неудовлетворительно. «Для исправления ситуации отрасли остро необходим переходный период», — сообщили корреспонденту URA.RU в ассоциации.