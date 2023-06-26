В офисе Лукашенко не смогли ответить на вопрос о местонахождении Пригожина «Фонтанка»: Лукашенко неизвестно о местонахождении Пригожина 26 июня 2023 в 17:35 Размер текста - 17 + Неизвестно, прибыл ли Пригожин в Беларусь после переговоров с Лукашенко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Неизвестно, прибыл ли бизнесмен Евгений Пригожин в Беларусь после решения остановить вооруженный мятеж в России. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Александра Лукашенко. «Нет подобной информации», — сообщил сотрудник пресс-службы. Его слова передает «Фонтанка». Ранее Пригожин устроил мятеж из-за якобы ракетного удара Минобороны РФ по позициям его частной армии. Ведомство опровергло заявления бизнесмена. Владимир Путин обозначил действия Пригожина «ударом в спину страны». Бизнесмен остановил мятеж после переговоров с Лукашенко. Как рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Пригожин получил гарантии того, что он сможет уйти в Беларусь, а уголовное дело против него закроют. 25 июня в Кремле заявляли, что местонахождение Пригожина в данный момент мне неизвестно, передает Life . Неизвестно, прибыл ли бизнесмен Евгений Пригожин в Беларусь после решения остановить вооруженный мятеж в России. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Александра Лукашенко. «Нет подобной информации», — сообщил сотрудник пресс-службы. Его слова передает «Фонтанка». Ранее Пригожин устроил мятеж из-за якобы ракетного удара Минобороны РФ по позициям его частной армии. Ведомство опровергло заявления бизнесмена. Владимир Путин обозначил действия Пригожина «ударом в спину страны». Бизнесмен остановил мятеж после переговоров с Лукашенко. Как рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Пригожин получил гарантии того, что он сможет уйти в Беларусь, а уголовное дело против него закроют. 25 июня в Кремле заявляли, что местонахождение Пригожина в данный момент мне неизвестно, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям