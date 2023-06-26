В офисе Лукашенко не смогли ответить на вопрос о местонахождении Пригожина

«Фонтанка»: Лукашенко неизвестно о местонахождении Пригожина
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Неизвестно, прибыл ли Пригожин в Беларусь после переговоров с Лукашенко Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Неизвестно, прибыл ли бизнесмен Евгений Пригожин в Беларусь после решения остановить вооруженный мятеж в России. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Александра Лукашенко.

«Нет подобной информации», — сообщил сотрудник пресс-службы. Его слова передает «Фонтанка».

Ранее Пригожин устроил мятеж из-за якобы ракетного удара Минобороны РФ по позициям его частной армии. Ведомство опровергло заявления бизнесмена. Владимир Путин обозначил действия Пригожина «ударом в спину страны». Бизнесмен остановил мятеж после переговоров с Лукашенко. Как рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Пригожин получил гарантии того, что он сможет уйти в Беларусь, а уголовное дело против него закроют. 25 июня в Кремле заявляли, что местонахождение Пригожина в данный момент мне неизвестно, передает Life.

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Неизвестно, прибыл ли бизнесмен Евгений Пригожин в Беларусь после решения остановить вооруженный мятеж в России. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Александра Лукашенко. «Нет подобной информации», — сообщил сотрудник пресс-службы. Его слова передает «Фонтанка». Ранее Пригожин устроил мятеж из-за якобы ракетного удара Минобороны РФ по позициям его частной армии. Ведомство опровергло заявления бизнесмена. Владимир Путин обозначил действия Пригожина «ударом в спину страны». Бизнесмен остановил мятеж после переговоров с Лукашенко. Как рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Пригожин получил гарантии того, что он сможет уйти в Беларусь, а уголовное дело против него закроют. 25 июня в Кремле заявляли, что местонахождение Пригожина в данный момент мне неизвестно, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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