В Тюмени на запись видеорегистратора попал момент, когда пассажирский автобус решил проехать железнодорожные пути прямо перед составом. Видео в соцсети выложил водитель-очевидец.
«Вы бы рискнули так проехать перед поездом на красный? Автобус АО 333 72», — написал автор в посте в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
На видео, приложенном к записи, можно увидеть, как автобус маршрута №5 выезжает на железнодорожные пути прямо перед движущемся составом. При этом на семафоре горит красный. URA.RU попыталось связаться с ИП, который выполняет рейсы на данном маршруте, однако по номеру, указанному на сайте «Тюменьгортранса» на звонки не ответили.
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