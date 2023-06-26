В Тюмени пассажирский автобус выехал на рельсы перед поездом. Видео

26 июня 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Автобус выехал на пути, хотя ему горел красный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени на запись видеорегистратора попал момент, когда пассажирский автобус решил проехать железнодорожные пути прямо перед составом. Видео в соцсети выложил водитель-очевидец. «Вы бы рискнули так проехать перед поездом на красный? Автобус АО 333 72», — написал автор в посте в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео, приложенном к записи, можно увидеть, как автобус маршрута №5 выезжает на железнодорожные пути прямо перед движущемся составом. При этом на семафоре горит красный. URA.RU попыталось связаться с ИП, который выполняет рейсы на данном маршруте, однако по номеру, указанному на сайте «Тюменьгортранса» на звонки не ответили.

В Тюмени на запись видеорегистратора попал момент, когда пассажирский автобус решил проехать железнодорожные пути прямо перед составом. Видео в соцсети выложил водитель-очевидец. «Вы бы рискнули так проехать перед поездом на красный? Автобус АО 333 72», — написал автор в посте в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео, приложенном к записи, можно увидеть, как автобус маршрута №5 выезжает на железнодорожные пути прямо перед движущемся составом. При этом на семафоре горит красный. URA.RU попыталось связаться с ИП, который выполняет рейсы на данном маршруте, однако по номеру, указанному на сайте «Тюменьгортранса» на звонки не ответили.