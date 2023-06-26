В Тюмени пассажирский автобус выехал на рельсы перед поездом. Видео

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Автобус выехал на пути, хотя ему горел красный Фото:

В Тюмени на запись видеорегистратора попал момент, когда пассажирский автобус решил проехать железнодорожные пути прямо перед составом. Видео в соцсети выложил водитель-очевидец.

«Вы бы рискнули так проехать перед поездом на красный? Автобус АО 333 72», — написал автор в посте в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео, приложенном к записи, можно увидеть, как автобус маршрута №5 выезжает на железнодорожные пути прямо перед движущемся составом. При этом на семафоре горит красный. URA.RU попыталось связаться с ИП, который выполняет рейсы на данном маршруте, однако по номеру, указанному на сайте «Тюменьгортранса» на звонки не ответили.

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В Тюмени на запись видеорегистратора попал момент, когда пассажирский автобус решил проехать железнодорожные пути прямо перед составом. Видео в соцсети выложил водитель-очевидец. «Вы бы рискнули так проехать перед поездом на красный? Автобус АО 333 72», — написал автор в посте в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео, приложенном к записи, можно увидеть, как автобус маршрута №5 выезжает на железнодорожные пути прямо перед движущемся составом. При этом на семафоре горит красный. URA.RU попыталось связаться с ИП, который выполняет рейсы на данном маршруте, однако по номеру, указанному на сайте «Тюменьгортранса» на звонки не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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