25 июня 2023
24 июня 2023

В ЯНАО на практику приедут студенты из ведущих вузов страны

Студенты из российских и зарубежных вузов смогут круглый год проходить практику в ЯНАО
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Десятки студентов пройдут практику в Научном центре изучения Арктики Фото:

Студенты и аспиранты из российских и зарубежных вузов смогут круглогодично проходить практику в Научном центре изучения Арктики в ЯНАО. Об этом сообщила пресс-служба ямальского правительства на официальном сайте.

«До конца года учреждение планирует принять 19 групп студентов и аспирантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Иркутска, Новосибирска и Тюмени. Всего пройдут практику 85 человек, среди которых четверо иностранцев из Китая и Индонезии», — говорится в сообщении пресс-службы правительство ЯНАО.

Ранее пройти практику на Ямале за счет средств окружного бюджета студенты могли только в течение лета и только по четырем специальностям. Но перечень в этом году расширят до 16 направлениям. С предложением о расширении возможностей практики обратились студенты, обучающиеся в Санкт-Петербург. Инициативу поддержал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В прошлом году на практику в ЯНАО приезжали 53 студента. Основным направлением было исследование многолетней мерзлоты и экосистемы. В этом году исследования студенты и аспиранты проведут на площадках в Салехарде, Лабытнанги, Надыме, Ноябрьске и в других городах ЯНАО. Результаты будут использованы при создании межведомственной системы получения и обмена научными данными.

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Студенты и аспиранты из российских и зарубежных вузов смогут круглогодично проходить практику в Научном центре изучения Арктики в ЯНАО. Об этом сообщила пресс-служба ямальского правительства на официальном сайте. «До конца года учреждение планирует принять 19 групп студентов и аспирантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Иркутска, Новосибирска и Тюмени. Всего пройдут практику 85 человек, среди которых четверо иностранцев из Китая и Индонезии», — говорится в сообщении пресс-службы правительство ЯНАО. Ранее пройти практику на Ямале за счет средств окружного бюджета студенты могли только в течение лета и только по четырем специальностям. Но перечень в этом году расширят до 16 направлениям. С предложением о расширении возможностей практики обратились студенты, обучающиеся в Санкт-Петербург. Инициативу поддержал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В прошлом году на практику в ЯНАО приезжали 53 студента. Основным направлением было исследование многолетней мерзлоты и экосистемы. В этом году исследования студенты и аспиранты проведут на площадках в Салехарде, Лабытнанги, Надыме, Ноябрьске и в других городах ЯНАО. Результаты будут использованы при создании межведомственной системы получения и обмена научными данными.
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