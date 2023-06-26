Пермяков зовут собирать грибы и ягоды в Финляндии за зарплату в 3000 евро

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Клипарт. Екатеринбург, лисички, грибы
Грибы и ягоды необходимо собирать, сортировать и сдавать скупщикам Фото:

Ищущим работу жителям Пермского края предлагают обратить внимание на сезонные вакансии сборщиков грибов и ягод в Финляндии. Работать нужно вахтовым методом. Уровень предполагаемой зарплаты — 3000 евро в месяц, что в переводе на российские деньги составляет более 270 тысяч рублей.

«Вакансии для регионов, в том числе Пермского края. Работа вахтой в Финляндии, сбор лесной дикорастущей ягоды и грибов. Сортировка и сдача в товарном виде. Средний заработок — от 3000 евро в месяц. Проживание и питание предоставляется. Города — Лаппеэнранта, Котка, Тампере», — сообщается в описании вакансии на сайте «Авито».

В объявлении уточняется, что для трудоустройства обязательно наличие заграничного паспорта. Опыт не требуется, также не нужно знание иностранных языков, так как со сборщиками будут взаимодействовать русскоязычные кураторы. Собеседование можно пройти в офисах в Москве, Хабаровске или Владивостоке. Кроме того, есть возможность дистанционного оформления на работу из Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работать за зарплату в 250 тысяч рублей сборщиками арбузов в Южной Корее. Работодатель также обещает предоставить бесплатное питание и жилье.

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Ищущим работу жителям Пермского края предлагают обратить внимание на сезонные вакансии сборщиков грибов и ягод в Финляндии. Работать нужно вахтовым методом. Уровень предполагаемой зарплаты — 3000 евро в месяц, что в переводе на российские деньги составляет более 270 тысяч рублей. «Вакансии для регионов, в том числе Пермского края. Работа вахтой в Финляндии, сбор лесной дикорастущей ягоды и грибов. Сортировка и сдача в товарном виде. Средний заработок — от 3000 евро в месяц. Проживание и питание предоставляется. Города — Лаппеэнранта, Котка, Тампере», — сообщается в описании вакансии на сайте «Авито». В объявлении уточняется, что для трудоустройства обязательно наличие заграничного паспорта. Опыт не требуется, также не нужно знание иностранных языков, так как со сборщиками будут взаимодействовать русскоязычные кураторы. Собеседование можно пройти в офисах в Москве, Хабаровске или Владивостоке. Кроме того, есть возможность дистанционного оформления на работу из Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работать за зарплату в 250 тысяч рублей сборщиками арбузов в Южной Корее. Работодатель также обещает предоставить бесплатное питание и жилье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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