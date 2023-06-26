Экономист Чирков: доллар достиг своего потолка

27 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Спрос на валюты стран Запада падает, сказал Максим Чирков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Доллар достиг своего потолка, дальше его ждет падение. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков, отметив, что американская валюта может опуститься ниже 70 рублей за единицу. «Доллар достиг своего потолка. Дальше возможны небольшие колебания плюс-минус несколько рублей, но не более того. На них обращать внимание особо не нужно. Все равно такие колебания мало кто сможет с выгодой для себя использовать. Кроме того, в противоположную сторону действуют фундаментальные факторы, которые в долгосрочной и среднесрочной перспективе будут, действительно, способствовать тому, что рубль будет укрепляться до 80, до 70 (рублей за доллар — прим. ред.) и даже ниже», — сказал Максим Чирков. Он объяснил, чем обусловлено грядущее ослабление американской валюты. «Инфляция сейчас в России гораздо ниже, чем в странах Запада. Это косвенно подтверждает мою точку зрения, что рубль будет укрепляться, в том числе, и до конца 2023 года. Западные экономики утрачивают свой самый большой ресурс для развития — приток инвестиций. Это связано с кризисом доверия к западным экономикам, снижением спроса на их валюты. В Европе уже зафиксирована техническая рецессия два квартала подряд», — отметил экономист. Процесс обвала доллара может начаться очень резко, подчеркнул эксперт. «По моим ощущениям, очень недалек момент, когда начнется обвальное ослабление доллара и евро. Все будут их сбрасывать. Это может начаться очень резко. В случае полномасштабной паники евро и доллар в разы обвалятся к другим мировым валютам», — сообщил собеседник агентства. После начала торгов на Московской бирже 26 июня рубль немного смог отыграть от утреннего снижения, но пока остается в минусе. Курс доллара США составил 85,83 рубля, евро 93,62 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Доллар достиг своего потолка, дальше его ждет падение. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков, отметив, что американская валюта может опуститься ниже 70 рублей за единицу. «Доллар достиг своего потолка. Дальше возможны небольшие колебания плюс-минус несколько рублей, но не более того. На них обращать внимание особо не нужно. Все равно такие колебания мало кто сможет с выгодой для себя использовать. Кроме того, в противоположную сторону действуют фундаментальные факторы, которые в долгосрочной и среднесрочной перспективе будут, действительно, способствовать тому, что рубль будет укрепляться до 80, до 70 (рублей за доллар — прим. ред.) и даже ниже», — сказал Максим Чирков. Он объяснил, чем обусловлено грядущее ослабление американской валюты. «Инфляция сейчас в России гораздо ниже, чем в странах Запада. Это косвенно подтверждает мою точку зрения, что рубль будет укрепляться, в том числе, и до конца 2023 года. Западные экономики утрачивают свой самый большой ресурс для развития — приток инвестиций. Это связано с кризисом доверия к западным экономикам, снижением спроса на их валюты. В Европе уже зафиксирована техническая рецессия два квартала подряд», — отметил экономист. Процесс обвала доллара может начаться очень резко, подчеркнул эксперт. «По моим ощущениям, очень недалек момент, когда начнется обвальное ослабление доллара и евро. Все будут их сбрасывать. Это может начаться очень резко. В случае полномасштабной паники евро и доллар в разы обвалятся к другим мировым валютам», — сообщил собеседник агентства. После начала торгов на Московской бирже 26 июня рубль немного смог отыграть от утреннего снижения, но пока остается в минусе. Курс доллара США составил 85,83 рубля, евро 93,62 рублей.