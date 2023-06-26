ЕС разработает стратегию на случай политической нестабильности в РФ

26 июня 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

На данный момент ЕС не имеет стратегии на случай кризиса в России, заявил Жозеп Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Евросоюз (ЕС) разработает стратегию на случай появления политической нестабильности в России, поскольку на данный момент такой стратегии нет. Об этом рассказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «ЕС будет разрабатывать стратегию на случай возникновения политической нестабильности в России», — заявил Боррель в ходе заседания совета ЕС по иностранным делам. Трансляция выступления велась на сайте ЕС. Он отметил, что разработка такой стратегии требует времени и проведения консультаций. Боррель также подчеркнул, что события, происходящие в России, являются исключительно внутренними делами этой страны, и Евросоюз не имеет к ним отношения. Ранее 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в нападении на лагерь своих бойцов. Минобороны опровергло эти обвинения, назвав их провокацией. Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа. Однако он был прекращен после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Высокопоставленный чиновник США сообщил, что представители США связывались со своими европейскими коллегами, чтобы успокоить их относительно мятежа Пригожина, происходящего в России. Боррель также заявил, что на фоне попытки мятежа в России, ЕС считает необходимым увеличить поставки оружия Украине, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Евросоюз (ЕС) разработает стратегию на случай появления политической нестабильности в России, поскольку на данный момент такой стратегии нет. Об этом рассказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «ЕС будет разрабатывать стратегию на случай возникновения политической нестабильности в России», — заявил Боррель в ходе заседания совета ЕС по иностранным делам. Трансляция выступления велась на сайте ЕС. Он отметил, что разработка такой стратегии требует времени и проведения консультаций. Боррель также подчеркнул, что события, происходящие в России, являются исключительно внутренними делами этой страны, и Евросоюз не имеет к ним отношения. Ранее 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в нападении на лагерь своих бойцов. Минобороны опровергло эти обвинения, назвав их провокацией. Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа. Однако он был прекращен после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Высокопоставленный чиновник США сообщил, что представители США связывались со своими европейскими коллегами, чтобы успокоить их относительно мятежа Пригожина, происходящего в России. Боррель также заявил, что на фоне попытки мятежа в России, ЕС считает необходимым увеличить поставки оружия Украине, передает RT.