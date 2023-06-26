Мэр призвал свердловчан не критиковать дождь. Фото

В Красноармейском дождь помог спасателям потушить торфяной пожар

27 июня 2023 в 03:02 Размер текста - 17 +

В Красноармейском дождь помог спасателям потушить торфяной пожар, сообщила мэр Асбеста Наталья Тихонова Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Дождь, который прошел 26 июня, помог спасателям в тушении торфяного пожара на площади 7,35 гектара в поселке Красноармейский (Свердловская область, Асбестовский городской округ), поэтому осадки не нужно критиковать. Об этом сообщила глава Асбеста Наталья Тихонова. «Продолжаем тушить торфяные пожары. В Красноармейском спасатели ликвидировали тление торфа на площади 7,35 гектара, сегодняшний дождь нам в помощь, поэтому погоду не критикуем», — написала Тихонова в telegram-канале. Тихонова добавила, что в поселке тушили торф с 24 июня. Тогда привлекалось 18 человек, а 25 июня — уже 14 спасателей. Ландшафтные пожары в Свердловской области начались весной. Свердловским властям пришлось ввести особый противопожарный режим из-за ситуации в регионе. Сейчас ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. В Красноармейском потушили торфяной пожар Фото: telegram-канал Натальи Тихоновой

Дождь, который прошел 26 июня, помог спасателям в тушении торфяного пожара на площади 7,35 гектара в поселке Красноармейский (Свердловская область, Асбестовский городской округ), поэтому осадки не нужно критиковать. Об этом сообщила глава Асбеста Наталья Тихонова. «Продолжаем тушить торфяные пожары. В Красноармейском спасатели ликвидировали тление торфа на площади 7,35 гектара, сегодняшний дождь нам в помощь, поэтому погоду не критикуем», — написала Тихонова в telegram-канале. Тихонова добавила, что в поселке тушили торф с 24 июня. Тогда привлекалось 18 человек, а 25 июня — уже 14 спасателей. Ландшафтные пожары в Свердловской области начались весной. Свердловским властям пришлось ввести особый противопожарный режим из-за ситуации в регионе. Сейчас ситуация с лесными пожарами стабилизировалась.