Дождь, который прошел 26 июня, помог спасателям в тушении торфяного пожара на площади 7,35 гектара в поселке Красноармейский (Свердловская область, Асбестовский городской округ), поэтому осадки не нужно критиковать. Об этом сообщила глава Асбеста Наталья Тихонова.
«Продолжаем тушить торфяные пожары. В Красноармейском спасатели ликвидировали тление торфа на площади 7,35 гектара, сегодняшний дождь нам в помощь, поэтому погоду не критикуем», — написала Тихонова в telegram-канале.
Тихонова добавила, что в поселке тушили торф с 24 июня. Тогда привлекалось 18 человек, а 25 июня — уже 14 спасателей.
Ландшафтные пожары в Свердловской области начались весной. Свердловским властям пришлось ввести особый противопожарный режим из-за ситуации в регионе. Сейчас ситуация с лесными пожарами стабилизировалась.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.