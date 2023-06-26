26 июня 2023

Мэр призвал свердловчан не критиковать дождь. Фото

В Красноармейском дождь помог спасателям потушить торфяной пожар
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Екатеринбург, смог, зонт, дымка, дождь, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
В Красноармейском дождь помог спасателям потушить торфяной пожар, сообщила мэр Асбеста Наталья Тихонова Фото:
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Пожары в Свердловской области

Дождь, который прошел 26 июня, помог спасателям в тушении торфяного пожара на площади 7,35 гектара в поселке Красноармейский (Свердловская область, Асбестовский городской округ), поэтому осадки не нужно критиковать. Об этом сообщила глава Асбеста Наталья Тихонова.

«Продолжаем тушить торфяные пожары. В Красноармейском спасатели ликвидировали тление торфа на площади 7,35 гектара, сегодняшний дождь нам в помощь, поэтому погоду не критикуем», — написала Тихонова в telegram-канале.

Тихонова добавила, что в поселке тушили торф с 24 июня. Тогда привлекалось 18 человек, а 25 июня — уже 14 спасателей.

Ландшафтные пожары в Свердловской области начались весной. Свердловским властям пришлось ввести особый противопожарный режим из-за ситуации в регионе. Сейчас ситуация с лесными пожарами стабилизировалась.

В Красноармейском потушили торфяной пожар
В Красноармейском потушили торфяной пожар
Фото:

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Дождь, который прошел 26 июня, помог спасателям в тушении торфяного пожара на площади 7,35 гектара в поселке Красноармейский (Свердловская область, Асбестовский городской округ), поэтому осадки не нужно критиковать. Об этом сообщила глава Асбеста Наталья Тихонова. «Продолжаем тушить торфяные пожары. В Красноармейском спасатели ликвидировали тление торфа на площади 7,35 гектара, сегодняшний дождь нам в помощь, поэтому погоду не критикуем», — написала Тихонова в telegram-канале. Тихонова добавила, что в поселке тушили торф с 24 июня. Тогда привлекалось 18 человек, а 25 июня — уже 14 спасателей. Ландшафтные пожары в Свердловской области начались весной. Свердловским властям пришлось ввести особый противопожарный режим из-за ситуации в регионе. Сейчас ситуация с лесными пожарами стабилизировалась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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