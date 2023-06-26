26 июня 2023

Свердловчане останутся без газа на три дня

Жителям двух сел в Богдановиче отключат газ на три дня из-за ремонта на сетях
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В селах Бараба и Каменнозерское не будет газа в середине июля Фото:

В селах Бараба и Каменнозерское (Свердловская область, Богдановичский городской округ) отключат газоснабжение с 11 по 14 июля из-за капитального ремонта на газораспределительных сетях АО «ГАЗЭКС». Об этом сообщили в мэрии Богдановича.

«В двух селах Бараба и Каменнозерское с семи утра 11 по 14 июля не будет газа из-за ремонта на газораспределительных сетях», — пишет пресс-служба городской мэрии в соцсети «ВКонтакте». Газоснабжение вернут в 20 часов вечера 14 июля.

Под отключения попадают дома в селе Бараба по улицам:

  • 8 Марта — с 1 по 24 дом;
  • Восточная — с 1 по 17 дом;
  • Ленина — со 2 по 146 дом;
  • Лесная — с 1 по 19 дом;
  • переулок Лесной — с 1 по 5 дом;
  • Молодежная — с 1 по 49 дом;
  • Октябрьская — с 1 по 26Б дом;
  • Седова — с 1 по 26 дом;
  • Советская — с 1 по 22 дом.

В Каменнозерском газ отключат в домах на улицах:

  • Мира — с 1 по 35 дом;
  • Ленина — с 1 по 31 дом;
  • Космонавтов — с 1А по 62 дом;
  • 8 Марта — дома №7а, 8, 12Б и 15.

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В селах Бараба и Каменнозерское (Свердловская область, Богдановичский городской округ) отключат газоснабжение с 11 по 14 июля из-за капитального ремонта на газораспределительных сетях АО «ГАЗЭКС». Об этом сообщили в мэрии Богдановича. «В двух селах Бараба и Каменнозерское с семи утра 11 по 14 июля не будет газа из-за ремонта на газораспределительных сетях», — пишет пресс-служба городской мэрии в соцсети «ВКонтакте». Газоснабжение вернут в 20 часов вечера 14 июля. Под отключения попадают дома в селе Бараба по улицам: В Каменнозерском газ отключат в домах на улицах:
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