Свердловчане останутся без газа на три дня

В селах Бараба и Каменнозерское не будет газа в середине июля
В селах Бараба и Каменнозерское (Свердловская область, Богдановичский городской округ) отключат газоснабжение с 11 по 14 июля из-за капитального ремонта на газораспределительных сетях АО «ГАЗЭКС». Об этом сообщили в мэрии Богдановича.
«В двух селах Бараба и Каменнозерское с семи утра 11 по 14 июля не будет газа из-за ремонта на газораспределительных сетях», — пишет пресс-служба городской мэрии в соцсети «ВКонтакте». Газоснабжение вернут в 20 часов вечера 14 июля.
Под отключения попадают дома в селе Бараба по улицам:
- 8 Марта — с 1 по 24 дом;
- Восточная — с 1 по 17 дом;
- Ленина — со 2 по 146 дом;
- Лесная — с 1 по 19 дом;
- переулок Лесной — с 1 по 5 дом;
- Молодежная — с 1 по 49 дом;
- Октябрьская — с 1 по 26Б дом;
- Седова — с 1 по 26 дом;
- Советская — с 1 по 22 дом.
В Каменнозерском газ отключат в домах на улицах:
- Мира — с 1 по 35 дом;
- Ленина — с 1 по 31 дом;
- Космонавтов — с 1А по 62 дом;
- 8 Марта — дома №7а, 8, 12Б и 15.
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