Свердловчане останутся без газа на три дня

Жителям двух сел в Богдановиче отключат газ на три дня из-за ремонта на сетях

27 июня 2023 в 04:36 Размер текста - 17 +

В селах Бараба и Каменнозерское не будет газа в середине июля Фото: Илья Московец © URA.RU В селах Бараба и Каменнозерское (Свердловская область, Богдановичский городской округ) отключат газоснабжение с 11 по 14 июля из-за капитального ремонта на газораспределительных сетях АО «ГАЗЭКС». Об этом сообщили в мэрии Богдановича. «В двух селах Бараба и Каменнозерское с семи утра 11 по 14 июля не будет газа из-за ремонта на газораспределительных сетях», — пишет пресс-служба городской мэрии в соцсети «ВКонтакте». Газоснабжение вернут в 20 часов вечера 14 июля. Под отключения попадают дома в селе Бараба по улицам: 8 Марта — с 1 по 24 дом;

Восточная — с 1 по 17 дом;

Ленина — со 2 по 146 дом;

Лесная — с 1 по 19 дом;

переулок Лесной — с 1 по 5 дом;

Молодежная — с 1 по 49 дом;

Октябрьская — с 1 по 26Б дом;

Седова — с 1 по 26 дом;

Советская — с 1 по 22 дом. В Каменнозерском газ отключат в домах на улицах: Мира — с 1 по 35 дом;

Ленина — с 1 по 31 дом;

Космонавтов — с 1А по 62 дом;

8 Марта — дома №7а, 8, 12Б и 15.

В селах Бараба и Каменнозерское (Свердловская область, Богдановичский городской округ) отключат газоснабжение с 11 по 14 июля из-за капитального ремонта на газораспределительных сетях АО «ГАЗЭКС». Об этом сообщили в мэрии Богдановича. «В двух селах Бараба и Каменнозерское с семи утра 11 по 14 июля не будет газа из-за ремонта на газораспределительных сетях», — пишет пресс-служба городской мэрии в соцсети «ВКонтакте». Газоснабжение вернут в 20 часов вечера 14 июля. Под отключения попадают дома в селе Бараба по улицам: В Каменнозерском газ отключат в домах на улицах: