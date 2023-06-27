Посол заявил о важной миссии РФ и Китая против Запада

Посол Моргулов: Россия и Китай должны сорвать планы Запада в Азиатско-Тихоокеанском регионе

27 июня 2023 в 09:22 Размер текста - 17 +

Сотрудничество России и Китая сорвет планы западных стран, заявил Игорь Моргулов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Россия и Китай должны помешать планам Запада. Об этом заявил посол России в КНР Игорь Моргулов. По его словам, западные страны хотят вмешаться в Азиатско-Тихоокеанский регион. «Движимый Вашингтоном Североатлантический альянс пытается придать своей деятельности глобальный охват. Он нацелился на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион, стремясь разделить общеевразийское пространство на сеть эксклюзивных клубов и военных блоков», — сообщил Моргулов на церемонии открытия VIII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», его слова передает ТАСС. Он отметил, что сотрудничество России и Китая сорвет планы Запада. Ранее стало известно, что Китай предложил России объединиться против западной прессы, заявил генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что сотрудничество России и КНР в торговле расширяется, несмотря на попытки некоторых стран помешать этому, напоминает RT.

Россия и Китай должны помешать планам Запада. Об этом заявил посол России в КНР Игорь Моргулов. По его словам, западные страны хотят вмешаться в Азиатско-Тихоокеанский регион. «Движимый Вашингтоном Североатлантический альянс пытается придать своей деятельности глобальный охват. Он нацелился на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион, стремясь разделить общеевразийское пространство на сеть эксклюзивных клубов и военных блоков», — сообщил Моргулов на церемонии открытия VIII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», его слова передает ТАСС. Он отметил, что сотрудничество России и Китая сорвет планы Запада. Ранее стало известно, что Китай предложил России объединиться против западной прессы, заявил генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что сотрудничество России и КНР в торговле расширяется, несмотря на попытки некоторых стран помешать этому, напоминает RT.