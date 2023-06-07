07 июня 2023

Китай предложил России объединиться против западной прессы

Генконсул КНР Янфань: СМИ Китая и России должны пошатнуть гегемонию западной прессы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, флаг россии, флаг китая
Западная пресса создает неправильные образы КНР и РФ, считает Янфань Фото:

Медиа Китая и России должны объединиться в борьбе против гегемонии западной прессы. С таким заявлением выступила генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань.

«Сейчас в мире, особенно в области прессы, господствующую роль играет западная пресса, <…> создаются неправильные образы Китая и России. Мы должны объединять наши усилия, прежде всего, надо создать правдивый образ страны-партнера, затем совместными усилиями переломить эту тенденцию, где господствующую роль играет западная пресса», — заявила Янфань на «Медиасаммите» во Владивостоке, ее слова приводит РИА Новости.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Мелвин Гудман заявил, что Соединенным Штатам нет смысла пытаться установить рычаги влияния в центральной Азии, поскольку между Россией и Китаем прочные взаимоотношения. Кроме того, читатели СМИ в Китае с иронией восприняли обвинения западных СМИ в подрыве Каховской гидроэлектростанции.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Медиа Китая и России должны объединиться в борьбе против гегемонии западной прессы. С таким заявлением выступила генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань. «Сейчас в мире, особенно в области прессы, господствующую роль играет западная пресса, <…> создаются неправильные образы Китая и России. Мы должны объединять наши усилия, прежде всего, надо создать правдивый образ страны-партнера, затем совместными усилиями переломить эту тенденцию, где господствующую роль играет западная пресса», — заявила Янфань на «Медиасаммите» во Владивостоке, ее слова приводит РИА Новости. Ранее бывший аналитик ЦРУ Мелвин Гудман заявил, что Соединенным Штатам нет смысла пытаться установить рычаги влияния в центральной Азии, поскольку между Россией и Китаем прочные взаимоотношения. Кроме того, читатели СМИ в Китае с иронией восприняли обвинения западных СМИ в подрыве Каховской гидроэлектростанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...