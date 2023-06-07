Китай предложил России объединиться против западной прессы

Генконсул КНР Янфань: СМИ Китая и России должны пошатнуть гегемонию западной прессы

08 июня 2023 в 06:22 Размер текста - 17 +

Западная пресса создает неправильные образы КНР и РФ, считает Янфань Фото: Георгий Бергал © URA.RU Медиа Китая и России должны объединиться в борьбе против гегемонии западной прессы. С таким заявлением выступила генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань. «Сейчас в мире, особенно в области прессы, господствующую роль играет западная пресса, <…> создаются неправильные образы Китая и России. Мы должны объединять наши усилия, прежде всего, надо создать правдивый образ страны-партнера, затем совместными усилиями переломить эту тенденцию, где господствующую роль играет западная пресса», — заявила Янфань на «Медиасаммите» во Владивостоке, ее слова приводит РИА Новости. Ранее бывший аналитик ЦРУ Мелвин Гудман заявил, что Соединенным Штатам нет смысла пытаться установить рычаги влияния в центральной Азии, поскольку между Россией и Китаем прочные взаимоотношения. Кроме того, читатели СМИ в Китае с иронией восприняли обвинения западных СМИ в подрыве Каховской гидроэлектростанции.

Медиа Китая и России должны объединиться в борьбе против гегемонии западной прессы. С таким заявлением выступила генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань. «Сейчас в мире, особенно в области прессы, господствующую роль играет западная пресса, <…> создаются неправильные образы Китая и России. Мы должны объединять наши усилия, прежде всего, надо создать правдивый образ страны-партнера, затем совместными усилиями переломить эту тенденцию, где господствующую роль играет западная пресса», — заявила Янфань на «Медиасаммите» во Владивостоке, ее слова приводит РИА Новости. Ранее бывший аналитик ЦРУ Мелвин Гудман заявил, что Соединенным Штатам нет смысла пытаться установить рычаги влияния в центральной Азии, поскольку между Россией и Китаем прочные взаимоотношения. Кроме того, читатели СМИ в Китае с иронией восприняли обвинения западных СМИ в подрыве Каховской гидроэлектростанции.