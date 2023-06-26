26 июня 2023

Челябинского вице-губернатора пытались обмануть мошенники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, гехт ирина
По словам Гехт, особенно часто от действий мошенников страдают пожилые люди Фото:

Челябинского вице-губернатора Ирину Гехт пытались обмануть мошенники. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Мне тоже регулярно приходится отвечать на звонки тех, кто предлагает перевести деньги на „безопасный счет“. Очень часто звонящие представляются сотрудниками МВД из Москвы. Один из „капитанов“ сообщил мне, что кто-то из родственников взял на меня кредит, но только сейчас полиция может мне помочь. Я ответила, что готова, но попросила сперва выслать мне фото служебного удостоверения. После внушительной паузы „капитан“ возмущенно ответил: „Вы что? Я в засаде“», — рассказала Ирина Гехт в своем telegram-канале.

Гехт отметила, что к властям особенно часто обращаются пожилые люди, которые после разговора с мошенниками остаются без своих средств и с миллионными кредитами. По данным ГУ МВД Челябинской области, в 2022 году южноуральцы перевели мошенникам больше 1,3 млрд рублей.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинского вице-губернатора Ирину Гехт пытались обмануть мошенники. Об этом она рассказала в соцсетях. «Мне тоже регулярно приходится отвечать на звонки тех, кто предлагает перевести деньги на „безопасный счет“. Очень часто звонящие представляются сотрудниками МВД из Москвы. Один из „капитанов“ сообщил мне, что кто-то из родственников взял на меня кредит, но только сейчас полиция может мне помочь. Я ответила, что готова, но попросила сперва выслать мне фото служебного удостоверения. После внушительной паузы „капитан“ возмущенно ответил: „Вы что? Я в засаде“», — рассказала Ирина Гехт в своем telegram-канале. Гехт отметила, что к властям особенно часто обращаются пожилые люди, которые после разговора с мошенниками остаются без своих средств и с миллионными кредитами. По данным ГУ МВД Челябинской области, в 2022 году южноуральцы перевели мошенникам больше 1,3 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...