Челябинского вице-губернатора пытались обмануть мошенники

27 июня 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

По словам Гехт, особенно часто от действий мошенников страдают пожилые люди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинского вице-губернатора Ирину Гехт пытались обмануть мошенники. Об этом она рассказала в соцсетях. «Мне тоже регулярно приходится отвечать на звонки тех, кто предлагает перевести деньги на „безопасный счет“. Очень часто звонящие представляются сотрудниками МВД из Москвы. Один из „капитанов“ сообщил мне, что кто-то из родственников взял на меня кредит, но только сейчас полиция может мне помочь. Я ответила, что готова, но попросила сперва выслать мне фото служебного удостоверения. После внушительной паузы „капитан“ возмущенно ответил: „Вы что? Я в засаде“», — рассказала Ирина Гехт в своем telegram-канале. Гехт отметила, что к властям особенно часто обращаются пожилые люди, которые после разговора с мошенниками остаются без своих средств и с миллионными кредитами. По данным ГУ МВД Челябинской области, в 2022 году южноуральцы перевели мошенникам больше 1,3 млрд рублей.

Челябинского вице-губернатора Ирину Гехт пытались обмануть мошенники. Об этом она рассказала в соцсетях. «Мне тоже регулярно приходится отвечать на звонки тех, кто предлагает перевести деньги на „безопасный счет“. Очень часто звонящие представляются сотрудниками МВД из Москвы. Один из „капитанов“ сообщил мне, что кто-то из родственников взял на меня кредит, но только сейчас полиция может мне помочь. Я ответила, что готова, но попросила сперва выслать мне фото служебного удостоверения. После внушительной паузы „капитан“ возмущенно ответил: „Вы что? Я в засаде“», — рассказала Ирина Гехт в своем telegram-канале. Гехт отметила, что к властям особенно часто обращаются пожилые люди, которые после разговора с мошенниками остаются без своих средств и с миллионными кредитами. По данным ГУ МВД Челябинской области, в 2022 году южноуральцы перевели мошенникам больше 1,3 млрд рублей.