В Госдуме потребовали выяснить, кто из чиновников покинул РФ во время мятежа. Фото

Депутат Госдумы Гусев призвал опубликовать список чиновников, уехавших из страны во время мятежа
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Информация о покинувших бизнесменах поможет понять, кто оставил Россию в тяжелый момент, отметил Дмитрий Гусев Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Главе Росавиации Александру Нерадько предложили опубликовать список покинувших Россию чиновников во время мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Письмо с обращением к Нерадько написал первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

«Предлагаю опубликовать списки граждан, который с 00.00 до 23.59 часов 24 июня 2023 года вылетели из Москвы из числа высокопоставленных чиновников и известных в России бизнесменов», — говорится в документе. Он есть в распоряжении URA.RU.

Гусев отметил, что информация о покинувших Россию бизнесменах могут распространять западные спецслужбы для разрушения доверия к власти РФ. По его словам, список поможет выявить тех, кто покинул страну в тяжелый момент.

Мятеж Пригожина начался после опровержения слов бизнесмена от Минобороны РФ о том, что Россия ударила по позициям его бойцов. Он продолжался меньше суток. За это время его бойцы в Ростов-на-Дону и Липецкую область. До Москвы оставалось 200 километров. Однако Пригожин закончил наступление после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает RT.

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Главе Росавиации Александру Нерадько предложили опубликовать список покинувших Россию чиновников во время мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Письмо с обращением к Нерадько написал первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. «Предлагаю опубликовать списки граждан, который с 00.00 до 23.59 часов 24 июня 2023 года вылетели из Москвы из числа высокопоставленных чиновников и известных в России бизнесменов», — говорится в документе. Он есть в распоряжении URA.RU. Гусев отметил, что информация о покинувших Россию бизнесменах могут распространять западные спецслужбы для разрушения доверия к власти РФ. По его словам, список поможет выявить тех, кто покинул страну в тяжелый момент. Мятеж Пригожина начался после опровержения слов бизнесмена от Минобороны РФ о том, что Россия ударила по позициям его бойцов. Он продолжался меньше суток. За это время его бойцы в Ростов-на-Дону и Липецкую область. До Москвы оставалось 200 километров. Однако Пригожин закончил наступление после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает RT.
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