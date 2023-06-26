На пост пермского замминистра строительства претендует бывший энергетик

27 июня 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Распоряжения о назначении пока нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший замдиректора «Пермэнерго» Владимир Сидоренков может занять должность замминистра строительства Пермского края. Ранее этот пост занимал Дмитрий Соловов. «Заместителем министра строительства Пермского края может быть назначен Владимир Сидоренков, ранее занимавший должность заместителя директора филиала „Россети Урал“ — „Пермэнерго“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. В правительстве заявили, что пока нет распоряжении о назначении Сидоренкова. Ранее URA.RU рассказывало о двух новых сотрудниках краевого правительства, которые перешли туда из нефтедобывающей сферы. Первым замминистра строительства региона с марта текущего года стал Михаил Сарвилин. Ранее он работал в «Лукойл-Пермь», курируя вопросы строительства и ремонта объектов. Незадолго до него его коллега, работавший замдиректора «Лукойл-Пермь», Антон Плаксин занял пост руководителя краевого управления капитального строительства.

Бывший замдиректора «Пермэнерго» Владимир Сидоренков может занять должность замминистра строительства Пермского края. Ранее этот пост занимал Дмитрий Соловов. «Заместителем министра строительства Пермского края может быть назначен Владимир Сидоренков, ранее занимавший должность заместителя директора филиала „Россети Урал“ — „Пермэнерго“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. В правительстве заявили, что пока нет распоряжении о назначении Сидоренкова. Ранее URA.RU рассказывало о двух новых сотрудниках краевого правительства, которые перешли туда из нефтедобывающей сферы. Первым замминистра строительства региона с марта текущего года стал Михаил Сарвилин. Ранее он работал в «Лукойл-Пермь», курируя вопросы строительства и ремонта объектов. Незадолго до него его коллега, работавший замдиректора «Лукойл-Пермь», Антон Плаксин занял пост руководителя краевого управления капитального строительства.