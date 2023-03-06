Пермское правительство пополняется кадрами «Лукойла»

Первым замминистра строительства Пермского края назначен Михаил Сарвилин

Из «Лукойла» кадры перетекают в кабмин Прикамья Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Михаил Сарвилин перешел из нефтяной компании «Лукойл-Пермь» в правительство Пермского края. Он стал вторым за последнее время сотрудником компании, которые пополнили ряды региональных чиновников. Как сообщили в минстрое Прикамья, Сарвилин с 6 марта приступил к обязанностям на посту первого заместителя министра.

«Первым заместителем министра строительства Пермского края назначен Михаил Сарвилин. Михаил Сарвилин приступил к своим обязанностям сегодня, 6 марта», — говорится на сайте ведомства. Он будет курировать реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» и координировать работу Корпорации развития Пермского края в части строительства микрорайона «Любимов» в Березниках.

Сарвилин в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» работал с 2013 года, курируя вопросы капитального строительства и ремонта объектов. Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 февраля бывший заместитель директора ООО «Лукойл-Пермь» Антон Плаксин возглавил краевое управление капитального строительства. 23 января в Пермском крае появился новый глава минстроя — взамен ушедшего Андрея Колмогорова был назначен Артем Габдрахманов.