Топ-менеджер «Лукойла» переходит на работу в пермское правительство

Новый директор УКСа вышел на работу 1 февраля
Бывший заместитель директора ООО «Лукойл-Пермь» Антон Плаксин возглавил краевое управление капитального строительства. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве Пермского края.
«Сегодня, 1 февраля, у Плаксина был первый рабочий день», — отметил собеседник. В пресс-службе администрации губернатора URA.RU подтвердили информацию о назначении.
Антон Плаксин с 2015 года занимал должность замдиректора ООО «Лукойл-Пермь» по вопросам капитального строительства. Ранее на такой же позиции он работал в дочерней структуре «Лукойл-Пермь» компании «Кама-Ойл». Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае сменился министр строительства.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.