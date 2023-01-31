31 января 2023

Топ-менеджер «Лукойла» переходит на работу в пермское правительство

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Новый директор УКСа вышел на работу 1 февраля Фото:

Бывший заместитель директора ООО «Лукойл-Пермь» Антон Плаксин возглавил краевое управление капитального строительства. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве Пермского края.

«Сегодня, 1 февраля, у Плаксина был первый рабочий день», — отметил собеседник. В пресс-службе администрации губернатора URA.RU подтвердили информацию о назначении.

Антон Плаксин с 2015 года занимал должность замдиректора ООО «Лукойл-Пермь» по вопросам капитального строительства. Ранее на такой же позиции он работал в дочерней структуре «Лукойл-Пермь» компании «Кама-Ойл». Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае сменился министр строительства.

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Бывший заместитель директора ООО «Лукойл-Пермь» Антон Плаксин возглавил краевое управление капитального строительства. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве Пермского края. «Сегодня, 1 февраля, у Плаксина был первый рабочий день», — отметил собеседник. В пресс-службе администрации губернатора URA.RU подтвердили информацию о назначении. Антон Плаксин с 2015 года занимал должность замдиректора ООО «Лукойл-Пермь» по вопросам капитального строительства. Ранее на такой же позиции он работал в дочерней структуре «Лукойл-Пермь» компании «Кама-Ойл». Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае сменился министр строительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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