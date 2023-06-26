Тюменец сменил имя, чтобы не платить двухмиллионный долг

В итоге приставам все же удалось взыскать долг с тюменца
Житель Тюмени сменил имя, надеясь избежать взыскания долга более двух миллионов рублей. Однако он не рассчитал, что ЗАГС сообщит об этом приставам.
«Должник, надеясь скрыться, изменил Ф. И. О. с родного восточного на славянское, а последнее место регистрации о местонахождении указал дом престарелых. В итоге судебному приставу пришел ответ из ЗАГСа об измененных персональных данных должника», — сообщает издание 72.ru.
Приставы, проверив информацию, выяснили что у мужчины есть в собственности пять земельных участков. Они были арестованы и проданы в счет покрытия долга.
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