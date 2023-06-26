26 июня 2023

Тюменец сменил имя, чтобы не платить двухмиллионный долг

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСИН. Москва, фсин россии, фсин, федеральная служба судебных приставов
В итоге приставам все же удалось взыскать долг с тюменца Фото:

Житель Тюмени сменил имя, надеясь избежать взыскания долга более двух миллионов рублей. Однако он не рассчитал, что ЗАГС сообщит об этом приставам.

«Должник, надеясь скрыться, изменил Ф. И. О. с родного восточного на славянское, а последнее место регистрации о местонахождении указал дом престарелых. В итоге судебному приставу пришел ответ из ЗАГСа об измененных персональных данных должника», — сообщает издание 72.ru.

Приставы, проверив информацию, выяснили что у мужчины есть в собственности пять земельных участков. Они были арестованы и проданы в счет покрытия долга.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Тюмени сменил имя, надеясь избежать взыскания долга более двух миллионов рублей. Однако он не рассчитал, что ЗАГС сообщит об этом приставам. «Должник, надеясь скрыться, изменил Ф. И. О. с родного восточного на славянское, а последнее место регистрации о местонахождении указал дом престарелых. В итоге судебному приставу пришел ответ из ЗАГСа об измененных персональных данных должника», — сообщает издание 72.ru. Приставы, проверив информацию, выяснили что у мужчины есть в собственности пять земельных участков. Они были арестованы и проданы в счет покрытия долга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...