Депутаты приняли бюджет Курганской области с рекордным дефицитом

27 июня 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

По плану, дефицит регионального бюджета превысит семь млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Курганской облдумы приняли бюджет региона на 2023 с запланированным дефицитом, превышающим семь млрд рублей. Это решение было принято на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU. Ранее запланированный дефицит бюджета в регионе был меньше. «По итогу основные характеристики бюджета на 2023 год с учетом предлагаемых изменений будут следующие: доходы бюджета составят 66 млрд 888 млн рублей. Расходы: 74 млрд 126 млн рублей. Дефицит: 7 млрд 137 млн рублей», — сообщил директор регионального департамента финансов Сергей Гаврин. Депутаты приняли этот бюджет. В 2022 году запланированный профицит бюджета составил — 1,4 млрд, в 2021 году по плану дефицит был 4,9 млрд, в 2020 году — 4,7 млрд, в 2019 году — 3,2 млрд, а в 2018 году — 2,5 млрд. При этом на сайте областного финуправления указано, что по итогу отчетных лет бюджет был профицитным, несмотря на запланированную дефицитность.

Депутаты Курганской облдумы приняли бюджет региона на 2023 с запланированным дефицитом, превышающим семь млрд рублей. Это решение было принято на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU. Ранее запланированный дефицит бюджета в регионе был меньше. «По итогу основные характеристики бюджета на 2023 год с учетом предлагаемых изменений будут следующие: доходы бюджета составят 66 млрд 888 млн рублей. Расходы: 74 млрд 126 млн рублей. Дефицит: 7 млрд 137 млн рублей», — сообщил директор регионального департамента финансов Сергей Гаврин. Депутаты приняли этот бюджет. В 2022 году запланированный профицит бюджета составил — 1,4 млрд, в 2021 году по плану дефицит был 4,9 млрд, в 2020 году — 4,7 млрд, в 2019 году — 3,2 млрд, а в 2018 году — 2,5 млрд. При этом на сайте областного финуправления указано, что по итогу отчетных лет бюджет был профицитным, несмотря на запланированную дефицитность.