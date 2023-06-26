26 июня 2023

Депутаты приняли бюджет Курганской области с рекордным дефицитом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
По плану, дефицит регионального бюджета превысит семь млрд рублей Фото:

Депутаты Курганской облдумы приняли бюджет региона на 2023 с запланированным дефицитом, превышающим семь млрд рублей. Это решение было принято на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU. Ранее запланированный дефицит бюджета в регионе был меньше.

«По итогу основные характеристики бюджета на 2023 год с учетом предлагаемых изменений будут следующие: доходы бюджета составят 66 млрд 888 млн рублей. Расходы: 74 млрд 126 млн рублей. Дефицит: 7 млрд 137 млн рублей», — сообщил директор регионального департамента финансов Сергей Гаврин. Депутаты приняли этот бюджет.

В 2022 году запланированный профицит бюджета составил — 1,4 млрд, в 2021 году по плану дефицит был 4,9 млрд, в 2020 году — 4,7 млрд, в 2019 году — 3,2 млрд, а в 2018 году — 2,5 млрд. При этом на сайте областного финуправления указано, что по итогу отчетных лет бюджет был профицитным, несмотря на запланированную дефицитность.

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Депутаты Курганской облдумы приняли бюджет региона на 2023 с запланированным дефицитом, превышающим семь млрд рублей. Это решение было принято на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU. Ранее запланированный дефицит бюджета в регионе был меньше. «По итогу основные характеристики бюджета на 2023 год с учетом предлагаемых изменений будут следующие: доходы бюджета составят 66 млрд 888 млн рублей. Расходы: 74 млрд 126 млн рублей. Дефицит: 7 млрд 137 млн рублей», — сообщил директор регионального департамента финансов Сергей Гаврин. Депутаты приняли этот бюджет. В 2022 году запланированный профицит бюджета составил — 1,4 млрд, в 2021 году по плану дефицит был 4,9 млрд, в 2020 году — 4,7 млрд, в 2019 году — 3,2 млрд, а в 2018 году — 2,5 млрд. При этом на сайте областного финуправления указано, что по итогу отчетных лет бюджет был профицитным, несмотря на запланированную дефицитность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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