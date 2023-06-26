26 июня 2023

В сезон отпусков из тюменских аптек исчез популярный препарат от диареи

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам провизоров, препарата нет уже больше трех месяцев в Тюмени Фото:

Из аптек Тюмени исчез часто назначаемый врачами препарат от кишечной инфекции «Регидрон». Об этом сообщили сотрудники сразу нескольких местных аптек.

«„Регидрона“ давно нет. Он на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара — прим. ред.) уже больше трех месяцев», — рассказала Олеся Шварц, завидущая аптекой «ЮниФарм».

По словам тюменки, испанскому «Регидрону» уже нашли российский аналог — «Регидровит». Принцип действия у препаратов один и тот же, состав также идентичный. При этом препарат отечественного производства дешевле импортного на несколько сотен рублей.

В сети аптек «Фармленд» корреспонденту URA.RU также подтвердили дефицит препарата «Регидрон». Там сообщили, что лекарство осталось всего в нескольких аптеках и продается поштучно.

«Регидрон» — лекарственный препарат, восполняющий запасы воды и соли в организме. Его назначают при диарее и в качестве профилактики обезвоживания организма.

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Из аптек Тюмени исчез часто назначаемый врачами препарат от кишечной инфекции «Регидрон». Об этом сообщили сотрудники сразу нескольких местных аптек. «„Регидрона“ давно нет. Он на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара — прим. ред.) уже больше трех месяцев», — рассказала Олеся Шварц, завидущая аптекой «ЮниФарм». По словам тюменки, испанскому «Регидрону» уже нашли российский аналог — «Регидровит». Принцип действия у препаратов один и тот же, состав также идентичный. При этом препарат отечественного производства дешевле импортного на несколько сотен рублей. В сети аптек «Фармленд» корреспонденту URA.RU также подтвердили дефицит препарата «Регидрон». Там сообщили, что лекарство осталось всего в нескольких аптеках и продается поштучно. «Регидрон» — лекарственный препарат, восполняющий запасы воды и соли в организме. Его назначают при диарее и в качестве профилактики обезвоживания организма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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