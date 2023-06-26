В сезон отпусков из тюменских аптек исчез популярный препарат от диареи

Из аптек Тюмени исчез часто назначаемый врачами препарат от кишечной инфекции «Регидрон». Об этом сообщили сотрудники сразу нескольких местных аптек.
«„Регидрона“ давно нет. Он на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара — прим. ред.) уже больше трех месяцев», — рассказала Олеся Шварц, завидущая аптекой «ЮниФарм».
По словам тюменки, испанскому «Регидрону» уже нашли российский аналог — «Регидровит». Принцип действия у препаратов один и тот же, состав также идентичный. При этом препарат отечественного производства дешевле импортного на несколько сотен рублей.
В сети аптек «Фармленд» корреспонденту URA.RU также подтвердили дефицит препарата «Регидрон». Там сообщили, что лекарство осталось всего в нескольких аптеках и продается поштучно.
«Регидрон» — лекарственный препарат, восполняющий запасы воды и соли в организме. Его назначают при диарее и в качестве профилактики обезвоживания организма.
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