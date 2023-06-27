ХМАО обошел Тюмень в рейтинге самых привлекательных для туристов регионов

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Благотворительная акция по сбору средств для больных детей города. Сургут, собачья упряжка, хаски
Эксперты оценили хаски-центр в Югре Фото:

ХМАО занял второе место в рейтинге самых привлекательных для туристов регионов России. Такую оценку Югре дали журналисты и блогеры, которые посетили округ в рамках проекта «Медиарезведка» сервиса путешествий «Туту». Тюменская область оказалась в рейтинге на 14 месте.

«Югру журналисты и блогеры оценили в 9,9 баллов (из 10 — прим. ред.). Там участникам проекта особо запомнились этнографическое стойбище „Хантыйский дворик“ (9,9 баллов), аэродром „Боровая“ с полетами на самолете (9,8 баллов) и гостеприимный хаски-центр „Югра“ (9,7 баллов)», — рассказали авторы исследования. Тюменская область получила оценку в 9,5 баллов.

Лидером рейтинга стал Приморский край, которому дали 10 баллов. Выше всего путешественники оценили сап-прогулку в бухте Парис (10 баллов), поход по эко-тропе на мыс Тобизина (9,9 баллов) и экскурсию по аэропорту Владивостока (9,9 баллов).

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ХМАО занял второе место в рейтинге самых привлекательных для туристов регионов России. Такую оценку Югре дали журналисты и блогеры, которые посетили округ в рамках проекта «Медиарезведка» сервиса путешествий «Туту». Тюменская область оказалась в рейтинге на 14 месте. «Югру журналисты и блогеры оценили в 9,9 баллов (из 10 — прим. ред.). Там участникам проекта особо запомнились этнографическое стойбище „Хантыйский дворик“ (9,9 баллов), аэродром „Боровая“ с полетами на самолете (9,8 баллов) и гостеприимный хаски-центр „Югра“ (9,7 баллов)», — рассказали авторы исследования. Тюменская область получила оценку в 9,5 баллов. Лидером рейтинга стал Приморский край, которому дали 10 баллов. Выше всего путешественники оценили сап-прогулку в бухте Парис (10 баллов), поход по эко-тропе на мыс Тобизина (9,9 баллов) и экскурсию по аэропорту Владивостока (9,9 баллов).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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