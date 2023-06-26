Фото с праздников скандального пермского фонда оказались снимками с турслета оборонного завода

Елена Лопаева не признает свою вину Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Фотографии с Дня здоровья и турслета, фигурирующие в уголовном деле бывшего вице-премьера правительства Пермского края Елены Лопаевой и экс-директора фонда «Содействие 21 век» Елены Найдановой, были сделаны во время мероприятий, проводимых для своих сотрудников заводом «ОДК Пермские моторы». Об этом на суде в ходе допроса заявила начальник отдела корпоративной культуры и молодежной политики оборонного предприятия Стелла Эмир-Вели.

«Свидетель пояснила, что в марте 2018 года „ОДК-Пермские моторы“ проводило день здоровья на лыжной базе „Динамо“, а в июне этого же года завод организовал для сотрудников турслет. В качестве подрядчика предприятие часто нанимает индивидуального предпринимателя Килина, который также фигурирует в уголовном деле фонда „Содействие 21 век“. Когда в суде сотруднице предприятия предъявили фотографии из дела, она узнала в них заводские мероприятия и даже увидела на фото себя», — сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

Свидетель также добавила, что фотографа для заводских праздников нанимает подрядчик, а готовые снимки размещаются в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Ранее в ходе рассмотрения дела было заявлено, что ИП Килин отчитался данными фотографиями перед фондом «Содействие 21 век» за мероприятия, проведенные на средства фонда. Обвинение настаивает, что праздники на самом деле не проводились, а деньги были похищены экс-директором фонда Еленой Найдановой и бывшим заместителем председателя правительства Пермского края Еленой Лопаевой. Их обвиняют в присвоении 67,7 млн рублей.