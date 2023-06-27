Лукашенко признал, что ситуацию с Пригожиным упустили

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко считает, что в ситуации с Пригожиным нет героев Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не делать героя из него, а также из российского лидера Владимира Путина и бизнесмена Евгения Пригожина. По его словам, они упустили ситуацию с вооруженным мятежом.

«Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина. Мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось», — приводит слова Лукашенко агентство «Белта». Президент Белоруссии заявил, что произошло столкновение двух людей, которые воевали на фронте.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не делать героя из него, а также из российского лидера Владимира Путина и бизнесмена Евгения Пригожина. По его словам, они упустили ситуацию с вооруженным мятежом. «Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина. Мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось», — приводит слова Лукашенко агентство «Белта». Президент Белоруссии заявил, что произошло столкновение двух людей, которые воевали на фронте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...