Лукашенко признал, что ситуацию с Пригожиным упустили

Александр Лукашенко считает, что в ситуации с Пригожиным нет героев
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не делать героя из него, а также из российского лидера Владимира Путина и бизнесмена Евгения Пригожина. По его словам, они упустили ситуацию с вооруженным мятежом.
«Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина. Мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось», — приводит слова Лукашенко агентство «Белта». Президент Белоруссии заявил, что произошло столкновение двух людей, которые воевали на фронте.
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