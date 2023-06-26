Челябинским тренерам повысят зарплату

27 июня 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Челябинские тренеры станут тренерами-преподавателями, что повлечет увеличение окладной части Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске уровни тренеров переквалифицируют, теперь они станут тренерами-преподавателями с повышением заработной платы. Об этом заседании городской Думы сообщил начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска. «В связи с тем, что уровни тренеров переквалифицируют, оплата работников спортивных школ повысится. Это связано тем, что уровни тренеров переквалифицируют, что повлечет увеличение окладной части. Данный проект был рассмотрен на профильной комиссии. Просим его поддержать», — уточнил Клещевников. Изменения внесут в решение Челябинской городской думы от 30.06.2020 года об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города Челябинска. Тренеры становятся тренерами-преподавателями. Изменятся наименования профессиональных квалификационных групп должностей, при этом они будут работать тренера не более 36 часов в неделю. Соответственно увеличатся и размеры окладов у тренеров-преподавателей. Единственное, впоследствии могут возникнуть сложности с помещениями. По закону, учреждения детского дополнительного образования не могут быть размещены в цоколе, а только на верхних этажах.

В Челябинске уровни тренеров переквалифицируют, теперь они станут тренерами-преподавателями с повышением заработной платы. Об этом заседании городской Думы сообщил начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска. «В связи с тем, что уровни тренеров переквалифицируют, оплата работников спортивных школ повысится. Это связано тем, что уровни тренеров переквалифицируют, что повлечет увеличение окладной части. Данный проект был рассмотрен на профильной комиссии. Просим его поддержать», — уточнил Клещевников. Изменения внесут в решение Челябинской городской думы от 30.06.2020 года об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города Челябинска. Тренеры становятся тренерами-преподавателями. Изменятся наименования профессиональных квалификационных групп должностей, при этом они будут работать тренера не более 36 часов в неделю. Соответственно увеличатся и размеры окладов у тренеров-преподавателей. Единственное, впоследствии могут возникнуть сложности с помещениями. По закону, учреждения детского дополнительного образования не могут быть размещены в цоколе, а только на верхних этажах.