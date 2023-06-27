В Венгрии заявили, что Украина больше не суверенное государство

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Украина не имеет шансов победить Россию на поле боя, заявил Виктор Орбан Фото:
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Украина больше не является суверенным государством и зависит от помощи других стран. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Украина больше не является суверенным государством», — передает слова Орбана газета Bild. Он также отметил, что реальность заключается в провале сотрудничества между Украиной и Западом, и выиграть войну против России невозможно. Орбан подчеркнул, что полноценные переговоры в начале конфликта могли бы предотвратить многие жертвы, и необходимо вернуться к переговорам для сохранения жизней.

Ранее Виктор Орбан высказал сомнения в победе Украины в конфликте с Россией и ее будущем суверенитете, сравнивая ситуацию с Афганистаном. Он также настаивает на прекращении участия Украины в боевых действиях. Киевские власти настаивают на необходимости независимости и суверенитета Украины, но по факту ситуация выглядит иначе. Согласно данным российской разведки, украинский президент Владимир Зеленский, возможно, уже согласился на передачу суверенитета Украины Польше, передает «Утро.ру».

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Украина больше не является суверенным государством и зависит от помощи других стран. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Украина больше не является суверенным государством», — передает слова Орбана газета Bild. Он также отметил, что реальность заключается в провале сотрудничества между Украиной и Западом, и выиграть войну против России невозможно. Орбан подчеркнул, что полноценные переговоры в начале конфликта могли бы предотвратить многие жертвы, и необходимо вернуться к переговорам для сохранения жизней. Ранее Виктор Орбан высказал сомнения в победе Украины в конфликте с Россией и ее будущем суверенитете, сравнивая ситуацию с Афганистаном. Он также настаивает на прекращении участия Украины в боевых действиях. Киевские власти настаивают на необходимости независимости и суверенитета Украины, но по факту ситуация выглядит иначе. Согласно данным российской разведки, украинский президент Владимир Зеленский, возможно, уже согласился на передачу суверенитета Украины Польше, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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