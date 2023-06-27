В Венгрии заявили, что Украина больше не суверенное государство

27 июня 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Украина не имеет шансов победить Россию на поле боя, заявил Виктор Орбан Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина больше не является суверенным государством и зависит от помощи других стран. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Украина больше не является суверенным государством», — передает слова Орбана газета Bild. Он также отметил, что реальность заключается в провале сотрудничества между Украиной и Западом, и выиграть войну против России невозможно. Орбан подчеркнул, что полноценные переговоры в начале конфликта могли бы предотвратить многие жертвы, и необходимо вернуться к переговорам для сохранения жизней. Ранее Виктор Орбан высказал сомнения в победе Украины в конфликте с Россией и ее будущем суверенитете, сравнивая ситуацию с Афганистаном. Он также настаивает на прекращении участия Украины в боевых действиях. Киевские власти настаивают на необходимости независимости и суверенитета Украины, но по факту ситуация выглядит иначе. Согласно данным российской разведки, украинский президент Владимир Зеленский, возможно, уже согласился на передачу суверенитета Украины Польше, передает «Утро.ру».

Украина больше не является суверенным государством и зависит от помощи других стран. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Украина больше не является суверенным государством», — передает слова Орбана газета Bild. Он также отметил, что реальность заключается в провале сотрудничества между Украиной и Западом, и выиграть войну против России невозможно. Орбан подчеркнул, что полноценные переговоры в начале конфликта могли бы предотвратить многие жертвы, и необходимо вернуться к переговорам для сохранения жизней. Ранее Виктор Орбан высказал сомнения в победе Украины в конфликте с Россией и ее будущем суверенитете, сравнивая ситуацию с Афганистаном. Он также настаивает на прекращении участия Украины в боевых действиях. Киевские власти настаивают на необходимости независимости и суверенитета Украины, но по факту ситуация выглядит иначе. Согласно данным российской разведки, украинский президент Владимир Зеленский, возможно, уже согласился на передачу суверенитета Украины Польше, передает «Утро.ру».