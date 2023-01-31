Премьер Венгрии усомнился в существовании суверенитета Украины

01 февраля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан сказал, что Украина превратилась в Афганистан Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сомневается, что Украина сможет победить в конфликте с Россией и будет суверенным государством в будущем. Об этом он сказал во время круглого стола. «Теперь это Афганистан. Владимир Путин не проиграет, и время на стороне России. Украина — ничейная земля», — цитирует Орбана Politico . Эта риторика противоположна позиции Запада в конфликте на Украине, который финансирует ВСУ. Венгрия настаивает на прекращении участия Киева в боевых действиях. Экс-депутат национального собрания Венгрии Жужанна Селеньи сказала, что Венгрия делала ставку на быстрое окончание спецоперации РФ на Украине. Будапешт ожидал, что выиграет от сохранения хороших отношений с РФ, отметила она. Орбан считает, что с его позицией согласны европейцы и, что Европа откажется от поддержки Украины, предположила Селеньи. Из-за слов Орбана Украина вызвала венгерского посла. В МИД Украины отметили, что боевые действия приводят к смерти людей и превращают Украину в «пустошь», поэтому Венгрия против передачи оружия Киеву. Венгрия также не одобрила санкции Евросоюза против России. Евросоюз потеряет около 10 миллиардов евро из-за санкций против РФ, цитирует RT Орбана.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сомневается, что Украина сможет победить в конфликте с Россией и будет суверенным государством в будущем. Об этом он сказал во время круглого стола. «Теперь это Афганистан. Владимир Путин не проиграет, и время на стороне России. Украина — ничейная земля», — цитирует Орбана Politico. Эта риторика противоположна позиции Запада в конфликте на Украине, который финансирует ВСУ. Венгрия настаивает на прекращении участия Киева в боевых действиях. Экс-депутат национального собрания Венгрии Жужанна Селеньи сказала, что Венгрия делала ставку на быстрое окончание спецоперации РФ на Украине. Будапешт ожидал, что выиграет от сохранения хороших отношений с РФ, отметила она. Орбан считает, что с его позицией согласны европейцы и, что Европа откажется от поддержки Украины, предположила Селеньи. Из-за слов Орбана Украина вызвала венгерского посла. В МИД Украины отметили, что боевые действия приводят к смерти людей и превращают Украину в «пустошь», поэтому Венгрия против передачи оружия Киеву. Венгрия также не одобрила санкции Евросоюза против России. Евросоюз потеряет около 10 миллиардов евро из-за санкций против РФ, цитирует RT Орбана.