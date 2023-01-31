31 января 2023

Премьер Венгрии усомнился в существовании суверенитета Украины

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Виктор Орбан сказал, что Украина превратилась в Афганистан Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сомневается, что Украина сможет победить в конфликте с Россией и будет суверенным государством в будущем. Об этом он сказал во время круглого стола.

«Теперь это Афганистан. Владимир Путин не проиграет, и время на стороне России. Украина — ничейная земля», — цитирует Орбана Politico. Эта риторика противоположна позиции Запада в конфликте на Украине, который финансирует ВСУ. Венгрия настаивает на прекращении участия Киева в боевых действиях.

Экс-депутат национального собрания Венгрии Жужанна Селеньи сказала, что Венгрия делала ставку на быстрое окончание спецоперации РФ на Украине. Будапешт ожидал, что выиграет от сохранения хороших отношений с РФ, отметила она. Орбан считает, что с его позицией согласны европейцы и, что Европа откажется от поддержки Украины, предположила Селеньи.

Из-за слов Орбана Украина вызвала венгерского посла. В МИД Украины отметили, что боевые действия приводят к смерти людей и превращают Украину в «пустошь», поэтому Венгрия против передачи оружия Киеву. Венгрия также не одобрила санкции Евросоюза против России. Евросоюз потеряет около 10 миллиардов евро из-за санкций против РФ, цитирует RT Орбана.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сомневается, что Украина сможет победить в конфликте с Россией и будет суверенным государством в будущем. Об этом он сказал во время круглого стола. «Теперь это Афганистан. Владимир Путин не проиграет, и время на стороне России. Украина — ничейная земля», — цитирует Орбана Politico. Эта риторика противоположна позиции Запада в конфликте на Украине, который финансирует ВСУ. Венгрия настаивает на прекращении участия Киева в боевых действиях. Экс-депутат национального собрания Венгрии Жужанна Селеньи сказала, что Венгрия делала ставку на быстрое окончание спецоперации РФ на Украине. Будапешт ожидал, что выиграет от сохранения хороших отношений с РФ, отметила она. Орбан считает, что с его позицией согласны европейцы и, что Европа откажется от поддержки Украины, предположила Селеньи. Из-за слов Орбана Украина вызвала венгерского посла. В МИД Украины отметили, что боевые действия приводят к смерти людей и превращают Украину в «пустошь», поэтому Венгрия против передачи оружия Киеву. Венгрия также не одобрила санкции Евросоюза против России. Евросоюз потеряет около 10 миллиардов евро из-за санкций против РФ, цитирует RT Орбана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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