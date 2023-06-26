Главы муниципалитетов ЯНАО собрались на совет

Главы муниципалитетов ЯНАО с 27 по 29 июня проведут на совете в Лабытнанги, Аксарке и Салехарде. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
«Впервые с главами муниципальных образований Ямала поделятся успешными практиками сразу две территории — Лабытнанги и Приуральский район. В течение трех дней руководители городов и районов посетят порядка 30 строящихся объектов и действующих социальных организаций, обсудят наиболее интересные решения и территориальный опыт», — говорится в сообщении.
После поездки в Лабытнанги и Аксарку, в Салехарде губернатор Дмитрий Артюхов проведет с мэрами заседание. На нем обсудят развитие муниципалитетов.
Ранее URA.RU сообщало, что в марте главы приезжали в Салехард. Мэр Алексей Титовский проводил для них экскурсию на рыбоперерабатывающий комбинат, где градоначальники изготовили партию консервов.
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