Главы муниципалитетов ЯНАО собрались на совет

27 июня 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

С 27 по 29 июня главы будут в Лабытнанги и Аксарке Фото: Сергей Русанов © URA.RU Главы муниципалитетов ЯНАО с 27 по 29 июня проведут на совете в Лабытнанги, Аксарке и Салехарде. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Впервые с главами муниципальных образований Ямала поделятся успешными практиками сразу две территории — Лабытнанги и Приуральский район. В течение трех дней руководители городов и районов посетят порядка 30 строящихся объектов и действующих социальных организаций, обсудят наиболее интересные решения и территориальный опыт», — говорится в сообщении. После поездки в Лабытнанги и Аксарку, в Салехарде губернатор Дмитрий Артюхов проведет с мэрами заседание. На нем обсудят развитие муниципалитетов. Ранее URA.RU сообщало, что в марте главы приезжали в Салехард. Мэр Алексей Титовский проводил для них экскурсию на рыбоперерабатывающий комбинат, где градоначальники изготовили партию консервов.

Главы муниципалитетов ЯНАО с 27 по 29 июня проведут на совете в Лабытнанги, Аксарке и Салехарде. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Впервые с главами муниципальных образований Ямала поделятся успешными практиками сразу две территории — Лабытнанги и Приуральский район. В течение трех дней руководители городов и районов посетят порядка 30 строящихся объектов и действующих социальных организаций, обсудят наиболее интересные решения и территориальный опыт», — говорится в сообщении. После поездки в Лабытнанги и Аксарку, в Салехарде губернатор Дмитрий Артюхов проведет с мэрами заседание. На нем обсудят развитие муниципалитетов. Ранее URA.RU сообщало, что в марте главы приезжали в Салехард. Мэр Алексей Титовский проводил для них экскурсию на рыбоперерабатывающий комбинат, где градоначальники изготовили партию консервов.