26 июня 2023

Главы муниципалитетов ЯНАО собрались на совет

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал, архив. Пермь, салехард, дом правительства янао
С 27 по 29 июня главы будут в Лабытнанги и Аксарке Фото:

Главы муниципалитетов ЯНАО с 27 по 29 июня проведут на совете в Лабытнанги, Аксарке и Салехарде. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Впервые с главами муниципальных образований Ямала поделятся успешными практиками сразу две территории — Лабытнанги и Приуральский район. В течение трех дней руководители городов и районов посетят порядка 30 строящихся объектов и действующих социальных организаций, обсудят наиболее интересные решения и территориальный опыт», — говорится в сообщении.

После поездки в Лабытнанги и Аксарку, в Салехарде губернатор Дмитрий Артюхов проведет с мэрами заседание. На нем обсудят развитие муниципалитетов.

Ранее URA.RU сообщало, что в марте главы приезжали в Салехард. Мэр Алексей Титовский проводил для них экскурсию на рыбоперерабатывающий комбинат, где градоначальники изготовили партию консервов.

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Главы муниципалитетов ЯНАО с 27 по 29 июня проведут на совете в Лабытнанги, Аксарке и Салехарде. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Впервые с главами муниципальных образований Ямала поделятся успешными практиками сразу две территории — Лабытнанги и Приуральский район. В течение трех дней руководители городов и районов посетят порядка 30 строящихся объектов и действующих социальных организаций, обсудят наиболее интересные решения и территориальный опыт», — говорится в сообщении. После поездки в Лабытнанги и Аксарку, в Салехарде губернатор Дмитрий Артюхов проведет с мэрами заседание. На нем обсудят развитие муниципалитетов. Ранее URA.RU сообщало, что в марте главы приезжали в Салехард. Мэр Алексей Титовский проводил для них экскурсию на рыбоперерабатывающий комбинат, где градоначальники изготовили партию консервов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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